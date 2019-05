Trailer





Extraits









TrailerExtraits

Malgres un premier episode qui n'a pas su convaincre, Aeterno Blade le jeu d'action en 2.5D utilisant la manipulation du temps comme principal argument, revient avec une suite un poil plus ambitieuse avec notamment la possibilité d'incarner 3 personnages aux capacités differentes et d'avoir des passages/boss en vrai 3D.Le jeu sera edité par PQube cet automne et une version physique exclusive a l'Europe sera disponible sur PS4 et Switch.