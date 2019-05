Vous connaissez sans doute tous Dic Animation, producteur de nombreux animes américains dont certains adapté de jeux video des années 80 comme Super Mario, The Legend of Zelda, Captain Nes ou encore Sonic the Hedgehog.Et bien on apprend qu'ils ne comptaient pas s'arreter là puisque plusieurs dessins préparatoires de Dic Animation ont été mis en vente sur Ebay. Si l’on en croit les inscriptions, c’était pour une émission qui aurait dû s'appeller le Super Mario Bros. Power Hour, sans doute une extension au Super Mario Bros. Super Show! ou été diffusé Mario and co.Dedans on retrouve du Double Dragon (deja adapté par Dic), du California Games (une compile de jeux de sports), mais surtout Castlevania qui n'avait rien a voir avec le jeu d'origine, mais surtout Metroid avec... un homme dans l'armure (la boulette).