Cette nouvelle semaine amène son nouveau lot de rumeurs sur le très attendu jeu GTA 6. On va commencer par la rumeur la moins plaisante, Sony pourrait avoir sorti son chéquier pour s'offrir une exclusivité temporaire pour le prochain GTA, ce genre de pratique ne nous plait pas et cela pourrait retarder l'arrivée du jeu sur nos machines, le PC est en effet devenu le parent pauvre des portages de la licence GTA dernièrement.



La seconde rumeur porte sur le fait que GTA 6 pourrait proposer plusieurs grandes villes jouables, on assisterait alors à un virage de la franchise, GTA 5 proposait une mégalopole principale et de plus petits autres lieux de vie disséminés dans les environs, la rumeur évoque plusieurs grandes mégalopoles sur une map que l'on imagine du coup immense. On débuterait en tant que dealer de base à Liberty City pour devenir un seigneur de la drogue dans une ville plus conséquente. Ce gigantisme supposé poserait de sérieux problèmes aux consoles actuelles et supposerait que le jeu ne sorte que sur la génération prochaine, on ne serait donc pas prêt de pouvoir poser nos mains sur GTA 6. Un portage sur Switch n'a pas été évoqué.