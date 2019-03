Voici ma petite liste des 20 jeux que j'attends le plus ces prochaines années :

Halo Infinite

Fire Emblem Three Houses

Hollow Knight Silksong

Pokémon Epee et Bouclier

Yoshi Crafted World

Trine 4

Astral Chain

LOZ Link's Awakening

Super Mario Maker 2

Ori & The Will of the Wisps

Sekiro Shadows Die Twice

Concrete Genie

Ghost of Thushima

Sea of Solitude

Crash Team Racing

The Last of Us Part II

Judgment

Control

Cyberpunk 2077

et enfin Beyond Good & Evil II ^^ !



Et vous, quel serait votre top 10 (ouais, j'ai fait un top 20 car j'avais la flemme de faire des choix) de jeux attendus pour 2019/2020 ?