Serge Bourrier est décédé le 29 Decembre dernier. Il etait en autre connu pour avoir été la voix de Shun le chevalier d’andromède dans la VF de Saint Seiya. C'est donc le 4eme chevalier de bronze qui nous quitte aprés Henry Djanik en 2008 (Ikki) et de Marc François en 2009 (Hyôga/Shiryû).

posted the 01/02/2018 at 01:36 PM by guiguif