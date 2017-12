terminés

Après cette riche année "2017" que nous avons eu d'un point de vue jeux.Quels sont les titres que vous avezcette année? Quelque soit le supportJe souligne bien "terminé" car de mon côté, j'en ai une belle panoplie débutée mais non terminée pour "x" ou autres raisons.Celle-ci comprend des jeux en cours et d'autres que j'ai tout simplement abandonnés car n'ayant pas du tout accroché au jeu pour "X" ou autres raisons qui me sont propresDans cette liste, je n'ai pas mis pas des jeux pour lesquels je ne joue que d'un point de vue multi qui sont: fifa 18, wow légionZeldaAssassin creed originWolfenstein IISolo de destiny IISolo de COD WW IISolo star wars Battlefront 2NiohPersonna 5HorizonSouth park l'annale du destinMass effect: AndromedaUncharted 4Uncharted the lost legacyforza 7, FF XV, BF1, Halo wars 2, cuphead, forza horizon 3, the evil within 2Les jeux qui j'ai abandonnés, sont ( et certains crieront au blasphème) : Nier automata, Last gardian, Dishonored 2 , Ghost recon- Horizon- Nioh- Wolfenstein- Assassin creed origin- Personna 5