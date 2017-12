Far East of Eden

traduction « amateur »



Chaque région abrite un temple dédié à l'animal sacré local



Techniques spéciales, magies et fusion des éléments seront vos attaques les plus destructrices



Désert, forêt, zone enneigée... Du classique.



La traduction ne vous posera aucun problème de compréhension et elle a bénéficié d'un soin visiblement détaillé quant à la continuité et fluidité de la lecture

Les points Agni :

-Graphismes somptueux (pour de la SFC)

-Scénario agréable, bon enfant, sans longueurs et avec une bonne dose d’humour

-L’horloge intégrée et le dynamisme du monde proposé

-Bande son efficace

-Très bonne traduction anglaise



Les points Ninigi :

-Une fréquence des combats aléatoires qui rappelle les heures les plus sombres du J-RPG

-Combats trop traditionnels et ne demandant quasiment aucune tactique

-Pas de scènes animées (pourtant un grand classique de la série)