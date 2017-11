Comme on pouvait encore le voir sur ce lien ce matin avant que la page soit modifiée, DotEmu va bénéficier d'une aide à la pré-production de 75 000 euros pour le développement d'un certain Windjammers 2. Une improbable suite au jeu de Data East sorti en 1994 serait donc bien en développement plus de 20 ans après. En espérant ne pas attendre trop longtemps avant une annonce officielle (on pense au PlayStation Experience de décembre, notamment), signalons aux collectionneurs que des éditions boîte de Windjammers seront disponibles sur PS4 et PS Vita le 1er décembre sur la boutique de Limited Run Games.