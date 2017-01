La conférence Nintendo approche à grands pas et peu importe ce que présentera le géant japonais, vous serez déçu. Pourquoi ? Parce que ...





La suite demain !





- Vous avez trop la hype ! Hey les gars, ça reste Nintendo après tout..- Vous avez trop bouffés de rumeurs, ce qui fait que vous avez beaucoup de questions en suspends, en attendant des confirmations ou non.- Des membres bien trop excités comme @koopa polluent l'espace blog et commentaires d'un subtile mélange entre fantasmes malsains et hype à en gerber. Ce qui se propage assez facilement malheureusement.- @Link49 aussi spam la section blog de ses articles tous aussi creux les uns que les autres concernant la Switch et ses propres découvertes "" sur la vie. De par ce fait, il contribue grandement au deuxième point. Mais comme on dit, vaut mieux la quantité que la qualité ... (quoi ce n'est pas ça ?).- Il y aura toujours des membres ayants une orientation sexuelle tournée vers d'autres constructeurs qui râleront, trolleront la moindre info, feature ce qui, avec un peu de recule de votre part, vous fera dire "".- Il n'y aura peut être pas votre attente spécifique d'annoncé. (Genre Metroïd X Starfox X Kirby )- Ça parlera casual.- Même si la conférence est bonne, vous y repenserez en vous disant "Ouai en faite tout ça pour ça".- Même si le prix de la Switch sera de 2€, ça sera toujours "trop cher pour ce que c'est".- Nintendo risque se planter en pleine conférence en ratant le coche comme ils l'ont fait avec la Wii U.- Nintendo peut faire une conférence qui se reposera bien plus sur de l'entertainment (divertissement), comme ils l'ont fait chez Jimmy Fallon, plutôt que sur du concret.- Finalement vous êtes bien sur votre Ps4.- Ça parlera peut être smartphone, compatibilité et application.- Des éditeurs tiers vont annoncé des énièmes portages feignants qui seront soit mal optimisés, soit annulés au final.- Ils vont peut être trouver le moyen de nous ressortir des features à la Streetpass, Spotpass ou encore Miiverse dont tout le monde s'en fiche.- Le Online sera toujours tout pourri.- Vous donnez de l'importance à @Koopa, Julien Chiez et n'importe quel autre gusse sans crédibilité qui s'exprime sur place publique.- Nintendo fera toujours compétition tout seul, de son côté, sans regarder ce que fait la concurrence. Big N sera donc toujours dans son petit monde, ce qui fait que certains points n'évolueront jamais.- Les accessoires vont coûter cher.- Les N-sex sont en chaleur.- Il y aura au moins un jeu Ubisoft.