Nintendo Switch 2 World Tour : dernier aperçu du ''manuel interactif payant'' avant la sortie

J-1 avant le lancement de la Nintendo Switch 2 et la branche FR nous propose le trailer overview de son « fameux », sorte de révolution dans l'industrie : un manuel d'utilisation payant, mais néanmoins interactif pour justifier cela.Donc pour précisément 9,99€, bien entendu uniquement en dématérialisé, cette expérience vous plongera en quelque sorte dans les entrailles de la console avec mini-jeux et tutos pour tout savoir, soit exactement le type de chose qu'on aurait bien voulu voir offert et pré-téléchargé dans la console, mais dont le positionnement tarifaire soulève du coup des questions d'intérêt pour ceux qui ont pu s'y essayer en preview : soit vous êtes un connaisseur et vous savez déjà tout de la console depuis des semaines, soit vous découvrez mais vu les promos massifs et la rétrocompatibilité, il y aura bien des manières d'investir plus soigneusement 10 balles.Des retours, on apprend aussi quea néanmoins les qualités de parfaitement faire la promotion des possibilités de la machine, juste que du coup, cela ne se destine au final qu'à ceux qui l'auront déjà acheté.