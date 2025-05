Surprise : Lies of P va avoir droit à des modes de difficulté pour adoucir le challenge

Qu'importe la « VISION » que peut proposer FromSoftware dans ses œuvres, de nombreux développeurs sont maintenant confrontés à une demande grandissante du public sur des options d'accessibilité, bien entendu sans tomber dans l'abus et surtout en maintenant un mode disons « normal » tel qu'il devrait l'être de base.fait notamment partie de ceux qui ont cédé à la tentation (chacun dira que le mode Facile n'avait pour autant absolument rien de facile), et mêmeavant lui. Et le prochain sur la liste existe en fait déjà : les coréens de Round8 viennent d'annoncer queva se voir ajouter deux nouveaux modes de difficulté parallèlement au lancement cet été de l'extension, l'un plus facile que le mode standard, l'autre encore plus. Le but avoué étant d'attirer un nouveau public.Notez en passant ques'est vu confirmer l'introduction de deux modes de type Boss Rush, l'un classique avec regen entre deux boss, l'autre avec un socle unique de santé et d'objets, chacun avec ses propres récompenses.