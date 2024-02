Stellar Blade : grosse présentation + date de sortie

Sony a largement poussé les projecteurs surdurant son State of Play avec une bonne demi-douzaine de minutes de présentation pour cette production coréenne attendue de longue date, devenue partenaire privilégié de PlayStation entre temps.Mais on tient la bonne avec même une date de sortie : ce sera l'un des beaux morceaux du printemps prochain avec un lancement signé pour le 26 avril 2024 (uniquement PS5 pour l'heure), et une ouverture des précommandes le 7 février (dont on ignore les éventuels bonus).