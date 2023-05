Ratchet & Clank : Rift Apart annoncé sur PC

Vu les récentes rumeurs, on s'attendait davantage à un portage du premier épisode (en remake évidemment) mais c'est carrémentqui se voit annoncer sur Steam, avec d'ores et déjà une bande-annonce et une date de sortie : le 26 juillet prochain.Le tapis rouge est déroulé aux nombreuses features pour ceux qui possèdent le matos adéquat : supports 21:9, 32:9 et 48:9 (ça, c'est pour l'élite) et compatibilité DLSS 3, FSR 2, Intel XeSS, NVIDIA Reflex, etc. Notez que vous pourrez y jouer à la DualSense avec toutes les options qui vont avec.