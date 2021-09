God of War Ragnarok : place aux visuels

Énorme morceau du PlayStation Showcase, et même le principal en terme d'attente,n'a pas eu droit qu'à une bande-annonce puisque l'on peut ce matin saupoudrer cette première vidéo de quelques visuels, plus précisément le Key Art qui servira probablement pour la future jaquette, des images tirées de la présentation en question mais aussi une mise en avant des 9 personnages annoncés au casting pour le moment.On y verra notamment notre trio de relatif héros, le retour de Freya, un aperçu de Tyr (autre frère de Baldur) mais aussi bien entendu un Thor bien loin de certains fantasmes du MCU, et finalement beaucoup plus proches physiquement de ce que décrit la mythologie scandinave.