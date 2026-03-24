Bloomberg : Nintendo aurait levé le pied sur le rythme de production de la Switch 2 Bloomberg : Nintendo aurait levé le pied sur le rythme de production de la Switch 2

Si Nintendo devrait atteindre ses prévisions fiscales pour l'année fiscale en cours qui s'achèvera d'ailleurs dans une petite semaine (20 millions de Switch 2 écoulées), la baisse de régime constatée dans plusieurs territoires occidentaux dans les USA commence à se faire sentir pour le constructeur qui, selon Bloomberg, aurait réduit le rythme de production durant ce trimestre pour passer de 6 à 4 millions d'unités produites.



Une baisse qui devrait d'ailleurs perdurer à partir d'avril (sans que l'on sache encore dans quelles proportions), à la fois parce que Nintendo souhaite d'abord analyser si l'effet Pokopia perdurera en plus des autres sorties, mais aussi parce que l'entreprise comme un peu tout le monde en ce moment préfère marcher sur des œufs vu le coût des semi-conducteurs. Jusqu'à nouvel ordre, aucune hausse de prix n'est dans les plans.