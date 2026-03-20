CD Projekt nous promet une sortie surprise d'ici la fin d'année (+ MAJ des travaux en cours) CD Projekt nous promet une sortie surprise d'ici la fin d'année (+ MAJ des travaux en cours)

CD Projekt nous fait son habituel point trimestriel avec pour le dernier rapport (arrêté au 28 février) désormais 933 développeurs, soit quand même quasiment 230 de plus qu'il y a un an, répartis actuellement comme suit :



- 499 têtes sur The Witcher IV

- 149 sur Cyberpunk 2

- 71 sur le Project Sirius (*)

- 26 sur le Project Hadar (**)

- Et le reste sur d'autres trucs comme du Q/A, motion-capture, debugs, etc.



(*) Spin-off coop de The Witcher.

(**) Nouvelle licence RPG, vient d'entrer en phase conceptuelle.



Et le petit bonus : CD Projekt RED confirme qu'une annonce « gaming » sera faite prochainement pour une sortie avant la fin d'année. On parle là très probablement de l'extension surprise de The Witcher 3, déjà évoquée dans de nombreux leaks, et censée faire lien avec The Witcher IV.