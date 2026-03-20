recherche
News / Blogs
CD Projekt nous promet une sortie surprise d'ici la fin d'année (+ MAJ des travaux en cours)
CD Projekt nous fait son habituel point trimestriel avec pour le dernier rapport (arrêté au 28 février) désormais 933 développeurs, soit quand même quasiment 230 de plus qu'il y a un an, répartis actuellement comme suit :

- 499 têtes sur The Witcher IV
- 149 sur Cyberpunk 2
- 71 sur le Project Sirius (*)
- 26 sur le Project Hadar (**)
- Et le reste sur d'autres trucs comme du Q/A, motion-capture, debugs, etc.

(*) Spin-off coop de The Witcher.
(**) Nouvelle licence RPG, vient d'entrer en phase conceptuelle.

Et le petit bonus : CD Projekt RED confirme qu'une annonce « gaming » sera faite prochainement pour une sortie avant la fin d'année. On parle là très probablement de l'extension surprise de The Witcher 3, déjà évoquée dans de nombreux leaks, et censée faire lien avec The Witcher IV.
  • CD Projekt nous promet une sortie surprise d'ici la fin d'année (+ MAJ des travaux en cours)
plus de médias
4
Qui a aimé ?
bourbon, ouken, aozora78, link49
publié le 20/03/2026 à 10:12 par Gamekyo
commentaires (7)
bourbon publié le 20/03/2026 à 10:24
Hâte de voir ça, par contre c'est dommage car la dernière édition ne sera plus complète...

On a pas de nouvelles du remake du 1 ?
rogeraf publié le 20/03/2026 à 10:31
933 développeurs. Impressionnant ! Oui un ptit swich 2 The Witcher 3 edition complète à 79.99 euros à Noel et 49.99 euros sur les autres plateformes
mattewlogan publié le 20/03/2026 à 10:48
Lets go
kirk publié le 20/03/2026 à 10:53
J’espère qu'ils feront la même chose pour Cyberpunk. Une expansion supplémentaire en attendant la suite.
aozora78 publié le 20/03/2026 à 11:01
The Witcher 4 avec Ciri je suis super Hype.
Il faut que je fasse Cyberpunk.
kinectical publié le 20/03/2026 à 11:11
Si y’a dlc de Witcher 3 j’imagine qu’il y auras aussi un patch PS5 Pro étant donner qu’ils viennent d’annoncer un patch Ps5 pro pour Cyberpunk 2077 dans les prochaines semaines
wickette publié le 20/03/2026 à 11:45
L’extension qui fait le lien, franchement c’est une excellente idée surtout quand ton précédent opus est sorti il y a plus de 10 ans, histoire de faire un rappel.

Je miserai sur une annonce au Summer games fest
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
The Witcher 3 : Traque Sauvage
139
Ils aiment
Nom : The Witcher 3 : Traque Sauvage
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : CD Projekt Red
Genre : RPG
Multijoueur : non
Sortie européenne : 19/05/2015
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo