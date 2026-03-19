Mobile : Dissidia Duellum Final Fantasy tient sa date de sortie (+ 6 autres persos confirmés)

Parce qu'il y a peut-être des intéressés parmi vous, apprenez que, ce sera précisément pour le 24 mars exclusivement sur mobile iOS comme Android, et en format F2P pour que chacun puisse en profiter à moins d'être équipé d'un mobile pas trop vieux.Du 3V3 pour rappel, mais pas tant PVP vu que le cœur du gameplay reposera sur des affrontements contre tout un tas d'ennemis dans le but d'espérer vaincre le gros boss avant l'équipe adverse, avec entre deux des conversations probablement haletantes entre les différentes stars de la série. 6 autres personnages ont d'ailleurs été confirmés (pour 16 au lancement sauf surprise) : Firion (FFII), Onion Knight (FFIII), Riku (FFX), Iroha (FFXI), Balthier (FFXII) et Clive (FFXVI).