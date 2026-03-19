Insider Gaming : les termes PSN et PlayStation Network amenés à disparaître cette année Insider Gaming : les termes PSN et PlayStation Network amenés à disparaître cette année

Pour des raisons marketing qui échappent au commun des mortels, même quand un terme est tellement bien implémenté dans le média qu'il fait désormais partie des décors, il y aura toujours un costard-cravate qui débarquera pour vouloir soudainement changer les choses, histoire de justifier son salaire. Le fameux « ça marche très bien, et si je prenais le risque de tout changer ? ».



Et c'est comme cela que l'on apprend que d'ici la fin d'année, PlayStation abandonnera les appellations « PlayStation Network » et « PSN » pour on ne sait encore quoi, mais dans le but de « mieux refléter l'étendue de nos services numériques en constante évolution ».



L'information est livrée par Insider Gaming qui a pu consulter des mails confidentiels adressés aux développeurs, afin que chacun soit prêt à modifier les termes dans les jeux qui arriveront après la future MAJ.