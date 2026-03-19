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Insider Gaming : les termes PSN et PlayStation Network amenés à disparaître cette année
Pour des raisons marketing qui échappent au commun des mortels, même quand un terme est tellement bien implémenté dans le média qu'il fait désormais partie des décors, il y aura toujours un costard-cravate qui débarquera pour vouloir soudainement changer les choses, histoire de justifier son salaire. Le fameux « ça marche très bien, et si je prenais le risque de tout changer ? ».

Et c'est comme cela que l'on apprend que d'ici la fin d'année, PlayStation abandonnera les appellations «  PlayStation Network » et « PSN » pour on ne sait encore quoi, mais dans le but de « mieux refléter l'étendue de nos services numériques en constante évolution ».

L'information est livrée par Insider Gaming qui a pu consulter des mails confidentiels adressés aux développeurs, afin que chacun soit prêt à modifier les termes dans les jeux qui arriveront après la future MAJ.
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publié le 19/03/2026 à 07:49 par Gamekyo
commentaires (6)
fan2jeux publié le 19/03/2026 à 07:54
Je sens l'entourloupe pour permettre de se débarrasser de vieux avantage du psn et psn+.

Du style: "vous avez toujours les jeux gratuits du ps+, mais le service va s'arreter, et notre nouveau service le "jim ryan network" ne proposera plus de jeux.

De toute façon, le mal l'emporte toujours en ce moment
jenicris publié le 19/03/2026 à 08:09
Et on continuera a l'appeler PSN
rogeraf publié le 19/03/2026 à 09:01
Intermarché Play - the mousquetaires
akinen publié le 19/03/2026 à 09:31
Serieusement, il veulent insider aussi mon carrefour market? C’est quoi ces infos incroyables. Ma vie a changé, magnifique. Qu’ils nous previennent quand le logo sony changera d’animation sur les exclus, voir de colorimetrie sur le site officiel
gasmok2 publié le 19/03/2026 à 11:27
fan2jeux
Je me suis dit la même chose, tu ne change pas le nom sans changer le fonctionnement.
Il va y avoir de la douille, malheureusement.
supasaiyajin publié le 19/03/2026 à 12:04
A priori, ils prépareraient un service unique regroupant jeux, films, séries, musique et éventuellement animés. Si c'est le cas, qu'ils le fassent intelligemment. Les clients n'ont certainement pas envie de payer un surcoût pour quelque chose qu'ils ne veulent pas forcément, un peu comme Fortnite dans le Game Pass.
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