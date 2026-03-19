Captain Tsubasa II : la nouvelle bande-annonce

Bandai Namco revient sur l'annonce encore assez récente deavec une nouvelle bande-annonce explicative sur les diverses améliorations du système de jeu se voulant plus profond sur chacun des points, tout en rehaussant le contenu de base, que ce soit le nombre de joueurs (110), les équipes (22, dont des inédites) et le nombre de micro-cinématiques in-game pour les jolies actions (plus de 150).Les différents modes de jeu seront eux dévoilés en temps voulu, mais assez rapidement sachant que cette suite arrivera cette année sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch (mais pas Switch 2, allez savoir pourquoi).