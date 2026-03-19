recherche
News / Blogs
Captain Tsubasa II : la nouvelle bande-annonce
Bandai Namco revient sur l'annonce encore assez récente de Captain Tsubasa II : World Fighters avec une nouvelle bande-annonce explicative sur les diverses améliorations du système de jeu se voulant plus profond sur chacun des points, tout en rehaussant le contenu de base, que ce soit le nombre de joueurs (110), les équipes (22, dont des inédites) et le nombre de micro-cinématiques in-game pour les jolies actions (plus de 150).

Les différents modes de jeu seront eux dévoilés en temps voulu, mais assez rapidement sachant que cette suite arrivera cette année sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch (mais pas Switch 2, allez savoir pourquoi).

1
Qui a aimé ?
natedrake
publié le 19/03/2026 à 07:41 par Gamekyo
commentaires (5)
natedrake publié le 19/03/2026 à 07:45
Oui, j'ai pas compris pourquoi il sort pas sur Switch 2, les choix de Namco Bandai des fois... Ok, la Switch 2 est rétro, mais bon quand même...
shanks publié le 19/03/2026 à 07:51
natedrake
La seule raison logique, ce serait que Tamsoft ne possède pas encore de kits Switch 2.
natedrake publié le 19/03/2026 à 08:13
shanks Oui, je pense que c'est ça. Peut-être qu'ils feront une version S2 plus tard.
Mais bon, flemme d'attendre, je vais prendre la version S1.
jp67110 publié le 19/03/2026 à 09:21
J'avais moyennement apprécié le premier.
je trouvais bizarre les déplacements des joueurs comme si c'était sur des rails.
celui ci est dans la même lignée bien que plus complets dans le gameplay. A voir à petits prix.
ellegarden publié le 19/03/2026 à 14:04
J'ai beaucoup aimé le mode nouveau héro du 1er. Par contre, je préfère largement le gameplay de l'opus PS2.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Captain Tsubasa II : World Fighters
0
Ils aiment
Nom : Captain Tsubasa II : World Fighters
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : Tamsoft
Genre : sport
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo