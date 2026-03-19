Crimson Desert : après les reviews, Pearl Abyss se prend une gifle sur le marché boursier
Impitoyable est le petit monde du jeu vidéo, et Pearl Abyss prend directement en pleine face la sentence des critiques mitigées de Crimson Desert : une chute de quasiment 30 % (29,88 % pour être exact, au moment d'écrire ces lignes) sur le marché boursier de la Corée du Sud. Selon les retours d'Insider Gaming, équipes internes comme actionnaires souhaitaient au moins un bon 90 sur Metacritic, donc autant dire que l'actuel « 78 » représente une énorme déception.
Et encore, on ne parle pas des versions consoles vu que la presse s'est vu privée de codes dédiés (uniquement PC), situation que l'on n'a pas connu depuis Cyberpunk 2077.
Après le jeu reste désormais disponible pour tous donc comme d'hab, libre à chacun de se faire un avis moyennant quelques billets.
C'est le moment d'acheter
Lol
Vouloir etre Bethesda, Fromsoftware, Nintendo ou encore CD Projekt, ca ne s'improvise pas
Ca demande du temps et de l'experience pour rivaliser avec eux sur leurs terrain
Relooted a 76/100 sur metacritic (note presse) on a vu le résultat, BlackMyth Wukong avait seulement 81 et a finit GOTY.
Bref c'est dire la fiabilité du machin.
Pas du tout Goty wukong, c'est Astro Bot qui a gagné et pas qu'aux TGA.
16/20 c'est limite généreux vu le Level Design catastrophique.
Et ça pue désormais tout autant voire davantage pour les versions console.
Pour vous récompenser d’avoir pris à cœur la création de ce Crimson Desert, je vous offre un 17 et un pastis Made in France.
Non justement faut attendre 1 à 2 semaines et là le prix va drastiquement baisser.
Le jeu n'a rien d'un RPG traditionnel en commençant par l'histoire, le scénario, la mise en scène, les quêtes etc.
Si pour toi un RPG c'est médieval, inventaire (et encore), interraction(et encore) et open world, faut revoir la définition.
negan Il risque même de faire 2 millions en 2-3 jours regarde bien...
pour le coup je suis d'accord avec toi, AstroBot mérite amplement son titre de GOTY.
T'imagines j'arrive et je te dis tu as une 5 jours voir une semaine pour retourner de long en large The Witcher 3 et Elden Ring ?
Ces mecs n'ont pas qu'un jeu à faire, alors ils ont des tâches alloués, genre un indé, ou trois, un gros triple A et un jeu de danse disons.
Fait tout ça. Ca reste des êtres humain au final. Donc si tu as toutes confiance en ton jeu, tu sors les copies pour la presse deux semaines voir trois avant la sortie du jeu.
Et aucune excuse, la regarde, les versions consoles pas présente, c'est quoi l'excuse ? C'est grave que vous comprenez pas ça mais de suite y a un jeter de choux et tomate à la presse, prenez un peu du recul.
Fable
Killzone 2
Watch dogs
Cyberpunk 2077
Crimson desert
Le pire c'est que tous les jeux cités passent du bon à l'excellent mais toute la presse et les editeurs nous avaient promis une révolution censé boulverser l'industrie. N'est pas Rockstar ou Naughty dog qui veut.
Et puis ces histoires de notes, comme si on était à l’école, c’est un peu dépassé franchement
Tu dis de retarder les tests, il mange comment à la fin du mois le journaliste ?
Julien Chièze, archi mauvais exemple l'ami car il est à son compte, donc son test sortira quand il sortira, c'était pareil pour un autre jeu, je sais plus lequel, je crois Cybeerpunk, il a mis facile presque un an lol. Mais bon, une fois sortie, c'était un bon test ouais...
Désolé, mais si tu as pesté sur un jeu pendant tout ce temps, même si par miracles les heures qui suivent sont cool, je suis pas sûr que c'est ça qui va transformer le jeu en 90+
Pour le coup je pense pas que ça, ça date d'aujourd'hui.
Quand tu vois deja qu'il y a plusieurs années, l'obtention de certaines primes des développeurs était conditionnée au fait d'atteindre une certaine moyenne metacritic...
Résultante de la mondialisation et du capitalisme, Et attend un peu de voir ce que l'europe prévoit pour les années futur... car la aussi on est dans le surréalisme