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Crimson Desert : après les reviews, Pearl Abyss se prend une gifle sur le marché boursier
Impitoyable est le petit monde du jeu vidéo, et Pearl Abyss prend directement en pleine face la sentence des critiques mitigées de Crimson Desert : une chute de quasiment 30 % (29,88 % pour être exact, au moment d'écrire ces lignes) sur le marché boursier de la Corée du Sud. Selon les retours d'Insider Gaming, équipes internes comme actionnaires souhaitaient au moins un bon 90 sur Metacritic, donc autant dire que l'actuel « 78 » représente une énorme déception.

Et encore, on ne parle pas des versions consoles vu que la presse s'est vu privée de codes dédiés (uniquement PC), situation que l'on n'a pas connu depuis Cyberpunk 2077.

Après le jeu reste désormais disponible pour tous donc comme d'hab, libre à chacun de se faire un avis moyennant quelques billets.

1
Qui a aimé ?
ouken
publié le 19/03/2026 à 09:08 par Gamekyo
commentaires (50)
azerty publié le 19/03/2026 à 09:14
Me fait aucun soucis sur les ventes...
C'est le moment d'acheter
mrvince publié le 19/03/2026 à 09:15
Est ce qu'aussi la baisse n'est pas lié a une hausse énorme au fur et a mesure des mois vu la hype qui montait... Ils sont peut être juste revenu a leur "niveau normal". Apres bon j'y connais rien en bourse
aeris637 publié le 19/03/2026 à 09:18
Selon les retours d'Insider Gaming, équipes internes comme actionnaires souhaitaient au moins un bon 90 sur Metacritic

Lol

Vouloir etre Bethesda, Fromsoftware, Nintendo ou encore CD Projekt, ca ne s'improvise pas

Ca demande du temps et de l'experience pour rivaliser avec eux sur leurs terrain
ravyxxs publié le 19/03/2026 à 09:24
Shanks Et dit toi IGN US, les vrais donc, n'a toujours pas sorti son test, avec un 6/10 NOT FINAL, leur façon de noter à présent si ils sont derrière la presse... Si ils donnent le jeu un 8, le score Opencritic et Metacritic prendra au mieux un point ou chutera de un ou deux je pense. 6/10 de IGN...Le site au plus gros quota il me semble.
syfer publié le 19/03/2026 à 09:29
Metacritic

Relooted a 76/100 sur metacritic (note presse) on a vu le résultat, BlackMyth Wukong avait seulement 81 et a finit GOTY.
Bref c'est dire la fiabilité du machin.
tyler33 publié le 19/03/2026 à 09:30
mrvince c'est exactement ce qui s'est passé.
dalbog publié le 19/03/2026 à 09:35
syfer

Pas du tout Goty wukong, c'est Astro Bot qui a gagné et pas qu'aux TGA.
16/20 c'est limite généreux vu le Level Design catastrophique.
kirk publié le 19/03/2026 à 09:45
Vu les retours mitigés ça sera peut être un jour à petit prix. Perso j'ai gardé mes thunes pour Pragmata qui m'a l'air nettement plus intéressant.
hatefield publié le 19/03/2026 à 09:46
Marrant le jeu ne m'intéressait plus avec la surhype autour, mais maintenant que ça divise j'ai envie de le prendre. Juste un jeu où il faut accepter qu'il se limite à se perdre dans l'openworld.
jaroh publié le 19/03/2026 à 09:49
Je l'avais dit que ça puait le retrait de l'embargo pour les tests hier à 23h30.

Et ça pue désormais tout autant voire davantage pour les versions console.
adamjensen publié le 19/03/2026 à 09:49
Après, avec Denuvo annoncé au dernier moment sur PC, et le jeu pas complet en physique sur consoles, ca n'allait pas aider non plus.
syfer publié le 19/03/2026 à 09:53
dalbog Osef, il mange à sa table. La victoire d'astro bot était controversé. En ce qui me concerne c'est un gros jeu de merde dont je me fous totalement.
negan publié le 19/03/2026 à 09:54
J'ai aucun doute qu'il fonctionnera bien .
ouken publié le 19/03/2026 à 09:55
Ça sent le petard mouillé a trop en faire on ce perd
churos45 publié le 19/03/2026 à 10:03
On va tranquillement attendre les mises à jour avant de le lancer
tynokarts publié le 19/03/2026 à 10:03
Pearl Abyss, votre œuvre videoludique semble être au point mais souffre encore de pas quelques défauts pour faire parti des meilleurs du genre.

Pour vous récompenser d’avoir pris à cœur la création de ce Crimson Desert, je vous offre un 17 et un pastis Made in France.
ganon29 publié le 19/03/2026 à 10:04
Faut acheter. C'est le syndrome Cyberpunk.
rogeraf publié le 19/03/2026 à 10:16
Arf, je suis sur que les amateurs d' RPG vont y trouver leur bonheur ! Moi c'est pas ma came ... Moi j'attend Bubsy 4D le copain de Bip Bip
shadix publié le 19/03/2026 à 10:24
aeris637 Clair Obscur avait explosé les notes, premier jeu du studio donc c’est possible
aeris637 publié le 19/03/2026 à 10:28
shadix C'est des anciens d'Ubisoft, ils avaient de l'experience
alucardk publié le 19/03/2026 à 10:35
azerty
Non justement faut attendre 1 à 2 semaines et là le prix va drastiquement baisser.
patrickleclairvoyant publié le 19/03/2026 à 10:36
M’en fout, je joue à la version algérienne en avance et je kiffe, ça s’appelle Crimson DZ.
ravyxxs publié le 19/03/2026 à 10:39
rogeraf Archi faux mais genre ARCHI FAUX

Le jeu n'a rien d'un RPG traditionnel en commençant par l'histoire, le scénario, la mise en scène, les quêtes etc.

Si pour toi un RPG c'est médieval, inventaire (et encore), interraction(et encore) et open world, faut revoir la définition.

negan Il risque même de faire 2 millions en 2-3 jours regarde bien...
perse9 publié le 19/03/2026 à 10:42
a bon??étonnant...les équipes internes voulaient un 90 meta mdrr travailler encore une dizaine d'année et vous pourrer le faire.. Mais bon courage avec witcher 4 , divinity, le prochain zelda qui arrive
rogeraf publié le 19/03/2026 à 10:51
ravyxxs Chut ! Je suis le commercial caché de Pearl Abyss
ravyxxs publié le 19/03/2026 à 11:10
syfer Astrobot était controversé parce que dans vos têtes il faut un résultat visuel réaliste pour s'approprier le titre, sinon c'est pas viable. Un jeu tout bon tout mignon ça passe pas, idem pour It Takes Two beaucoup n'ont pas apprécier le GOTY. Faut arrêter les gars c'est pas cool.
heracles publié le 19/03/2026 à 11:17
J'ai eu le nez fin.
gasmok2 publié le 19/03/2026 à 11:26
ravyxxs
pour le coup je suis d'accord avec toi, AstroBot mérite amplement son titre de GOTY.
perse9 publié le 19/03/2026 à 11:29
ravyxxs d'accord avec toi concernant ton exemple sur astrobot. Moi je ne suis pas contre voir des jeux comme disco elisyum remporter un goty tant que c'est qualitatif et au dessus des autres jeux qui sont dans le même domaine.
taiko publié le 19/03/2026 à 11:53
La bourse est revenu à son niveau d'il y a un mois quand la raison revient. Rien d'anormal.
ravyxxs publié le 19/03/2026 à 11:53
heracles ON est deux
midomashakil publié le 19/03/2026 à 11:53
c'est comme witcher apres plusieur maj que le jeux devient jouable et fun
altendorf publié le 19/03/2026 à 11:59
Il ne fallait pas s’attendre à un miracle quand tu passe d’un MMO à un jeu solo pendant le développement avec l’ambition d’être l’égal d’un The Witcher.
dabaz publié le 19/03/2026 à 12:04
Encore un train de la hype qui déraille, j'ai bien fait de rester sur le quai.
mattewlogan publié le 19/03/2026 à 12:05
Le problème c’est que les magazines de jeux vidéo sur Internet veulent absolument faire du clic donc ils mettent obligatoirement une note même si ils ont à peine entamé le jeu et je trouve ça absolument scandaleux.
ravyxxs publié le 19/03/2026 à 12:26
mattewlogan Gars y a rien de scandaleux, les testeurs font leur maximum pour finir les jeux, c'est toujours la faute des éditeurs et studios pas les journalistes.

T'imagines j'arrive et je te dis tu as une 5 jours voir une semaine pour retourner de long en large The Witcher 3 et Elden Ring ?

Ces mecs n'ont pas qu'un jeu à faire, alors ils ont des tâches alloués, genre un indé, ou trois, un gros triple A et un jeu de danse disons.

Fait tout ça. Ca reste des êtres humain au final. Donc si tu as toutes confiance en ton jeu, tu sors les copies pour la presse deux semaines voir trois avant la sortie du jeu.

Et aucune excuse, la regarde, les versions consoles pas présente, c'est quoi l'excuse ? C'est grave que vous comprenez pas ça mais de suite y a un jeter de choux et tomate à la presse, prenez un peu du recul.
soulfull publié le 19/03/2026 à 12:49
L'histoire retiendra:
Fable
Killzone 2
Watch dogs
Cyberpunk 2077
Crimson desert
Le pire c'est que tous les jeux cités passent du bon à l'excellent mais toute la presse et les editeurs nous avaient promis une révolution censé boulverser l'industrie. N'est pas Rockstar ou Naughty dog qui veut.
nyseko publié le 19/03/2026 à 12:53
syfer L'année de sortie de Wukong était quand même pas folle, c'était un jeu correct parmi une ribambelle de jeux moyens.
mattewlogan publié le 19/03/2026 à 12:59
ravyxxs je suis pas d’accord avec toi, tu peux pas Rush un jeu comme celui-là de toute façon si ils n’ont pas le temps eh bien c’est pas grave ils sortent le test plus tard mais non faut absolument que ce soit le jour de la sortie… on aime ou on n’aime pas Julien Chièze mais pour le coup il a fait un premier test mais qui n’est pas définitif le temps qu’il finisse le jeu
Et puis ces histoires de notes, comme si on était à l’école, c’est un peu dépassé franchement
ravyxxs publié le 19/03/2026 à 13:04
mattewlogan L'ami, ça on le sera jamais, tu dis de sortir un test quand ça sera prêt, le Gamekult d'avant n'est pas celui de nos jours. Comme j'ai dit, donner des versions à la presse alors qu'apparement le jeu à près de 350 heures de jeu et contenu, comment tu peux bien faire les choses ?

Tu dis de retarder les tests, il mange comment à la fin du mois le journaliste ?

Julien Chièze, archi mauvais exemple l'ami car il est à son compte, donc son test sortira quand il sortira, c'était pareil pour un autre jeu, je sais plus lequel, je crois Cybeerpunk, il a mis facile presque un an lol. Mais bon, une fois sortie, c'était un bon test ouais...
nigel publié le 19/03/2026 à 13:33
mattewlogan Je comprends la logique, mais bon, des tests que j'ai lu qui disaient ne pas l'avoir fini, beaucoup mentionnent avoir joué entre 70 et 90.

Désolé, mais si tu as pesté sur un jeu pendant tout ce temps, même si par miracles les heures qui suivent sont cool, je suis pas sûr que c'est ça qui va transformer le jeu en 90+
azerty publié le 19/03/2026 à 14:01
alucardk tu parles de quoi, moi je parles des actions
gaeon publié le 19/03/2026 à 14:24
Ben moi j'etais passé complètement à côté pour le coup. J'ai découvert son existence il y a quelques jours. Je ne savais pas qu'il y avait de la hype pour ce jeu. Je suis le seul dans ce cas là ?!
akinen publié le 19/03/2026 à 14:37
ravyxxs
bignstarfox publié le 19/03/2026 à 14:41
Ça a force de penser à faire de super beau graphismes et laisser le gameplay de côtés, ça devient un jeu médiocre, malheureusement ça va devenir sa pour la plupart des jeux de ce genre, seule Zelda sort encore de cette liste
micheljackson publié le 19/03/2026 à 14:48
Comme toujours, ceux qui se sont fait avoir par la pub et qui ont précommandé cette daube veulent se rassurer et tentent de se persuader que le jeu est génial et que les testeurs n'ont rien compris, c'est fatigant
shinz0 publié le 19/03/2026 à 14:58
bignstarfox Pour les graphismes on nous bassine avec PSSR 2 et la PS5 Pro mais si le reste ne suit pas ça sert à rien
sonilka publié le 19/03/2026 à 15:16
A l'image de ce monde qui est totalement à la dérive. Imaginez, une simple moyenne Metacritic a des répercussions sur l'action en bourse de la boite et impacte directement le studio. Le tout pour une moyenne qui reste honorable. Ce monde est fou.
terminagore publié le 19/03/2026 à 15:54
sonilka

Pour le coup je pense pas que ça, ça date d'aujourd'hui.
Quand tu vois deja qu'il y a plusieurs années, l'obtention de certaines primes des développeurs était conditionnée au fait d'atteindre une certaine moyenne metacritic...
keiku publié le 19/03/2026 à 16:01
sonilka A l'image de ce monde qui est totalement à la dérive. Imaginez, une simple moyenne Metacritic a des répercussions sur l'action en bourse de la boite et impacte directement le studio. Le tout pour une moyenne qui reste honorable. Ce monde est fou.

Résultante de la mondialisation et du capitalisme, Et attend un peu de voir ce que l'europe prévoit pour les années futur... car la aussi on est dans le surréalisme
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Crimson Desert
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Nom : Crimson Desert
Support : PC
Editeur : Pearl Abyss
Développeur : Pearl Abyss
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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