Crimson Desert : après les reviews, Pearl Abyss se prend une gifle sur le marché boursier

Impitoyable est le petit monde du jeu vidéo, et Pearl Abyss prend directement en pleine face la sentence des critiques mitigées de: une chute de quasiment 30 % (29,88 % pour être exact, au moment d'écrire ces lignes) sur le marché boursier de la Corée du Sud. Selon les retours d'Insider Gaming, équipes internes comme actionnaires souhaitaient au moins un bon 90 sur Metacritic, donc autant dire que l'actuel « 78 » représente une énorme déception.Et encore, on ne parle pas des versions consoles vu que la presse s'est vu privée de codes dédiés (uniquement PC), situation que l'on n'a pas connu depuisAprès le jeu reste désormais disponible pour tous donc comme d'hab, libre à chacun de se faire un avis moyennant quelques billets.