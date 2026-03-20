Ubisoft n'a pas fermé Red Storm (Rainbow Six, Ghost Recon) mais c'est du pareil au même

Et un autre studio légendaire dont on ne devrait plus jamais entendre parler. Créé en 1996 par Tom Clancy lui-même, le studio Red Storm Entertainment s'est directement fait remarquer dans le média avec la franchise Rainbow Six
, au point de susciter l'attention d'Ubisoft, conduisant à un rapide rachat et la mise en place d'une autre licence, Ghost Recon
.
Mais le temps a passé et Red Storm n'a jamais pu voguer en adéquation avec les ambitions commerciales de son maître. Dès la génération PS360, tout change, avec d'abord le retrait de la licence Rainbow Six
(pour l'épisode Vegas, développé chez Ubisoft Montréal) puis de même sur PS4/One pour Ghost Recon
(dès Wildlands, côté Paris/Milan).
Red Storm a survécu avec des projets VR mais l'annulation en 2024 du « TPS F2P spin-off » The Division Heartland
fut le coup de grâce : l'éditeur vient d'annoncer le licenciement de la majorité des développeurs restants (105) et si Red Storm n'est pas fermé, le studio n'est aujourd'hui plus qu'un simple soutien pour les mises à jour du moteur Snowdrop tout en se tapant de la Relation Client. Voilà voilà…
Ubi c fini
C n'est pas leur sympa avatar et agréable AC shadows qui vont sauver les meubles niveau estime...outlaws attend encore sous blister et j'hésite à me prendre division 2 avec dlc's NY pour 12€...
J'avais bien aimé le premier
Qui a joué a Division 2 tout aussi sympa que le premier?