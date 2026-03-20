Marathon entame sa phase 2 ce week-end

n'est certes pas un grand succès, mais ce n'est pas non plus le flop attendu (réclamé ?) par certains avec une audience naturellement en chute mais de manière bien moins brutale que d'autres GAAS récents : encore hier un pic de 50.000 connectés simultanément sur Steam (88.000 au lancement).Rien n'est en tout cas perdu pour Bungie qui va ouvrir en cette fin de semaine sa phase 2, avec tout d'abord la première zone Endgame mais également le mode Classé, même s'il faut apporter quelques précisions pour chacun des points.Concernant le mode Classé :- Dans le cadre de cette Saison initiale, le mode Classé restera en phase de bêta.- Il faut être minimum Rang 25.- 3 zones sont disponibles pour le Classé, une par week-end.- Tout le système Classé repose sur un nouvel objet, le Holotag, que vous pouvez acheter en boutique (monnaie in-game) ou voler à un ennemi. Les Holotags ont 6 niveaux de puissance (Bronze, Argent, Or pour la Catégorie 1 ; Platine, Diamant, Pinacle pour la Catégorie 2).- Outre son niveau de puissance, chaque Holotag indique un objectif de points à atteindre dans une session pour gagner des crédits (et du Ranking) et de l'autre côté ce que vous perdrez en cas d'échec.- Notez que même en cas de run réussi, vous ne gagnerez ni crédits ni rang si vous n'atteignez pas l'objectif des points.- Pour ce premier week-end, seuls les Holotags de Catégorie 1 seront disponibles.Concernant le Endgame :- La première zone sera Cryo Archive (disponible d'ici ce soir).- Il faut là encore être niveau 25, avoir débloqué les 6 factions et tous les contrats de liaison.- Le mode proposera des énigmes et affrontements plus difficiles, également de meilleures récompenses, ouvrira la porte aux Raids et changera les mécaniques d'extraction.- Il devrait également y avoir de nouveaux éléments de Lore vu les teasers de Bungie.Le point très IMPORTANT :- Notez bien que jusqu'à nouvel ordre, le mode Classé tout comme le Endgame ne seront disponibles QUE le week-end (précisément jusqu'à mardi à chaque fois pour correspondre à tout le monde avec le décalage horaire).