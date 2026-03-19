Lies of P atteint les 4 millions de ventes

Les coréens de NEOWIZ annoncent qu'avec une dizaine de mois supplémentaires au compteur,en a repris pour 1 million d'unités écoulées, soit 4 millions au total depuis son lancement. Notons néanmoins, même si ce n'est pas précisé, que ce chiffre prend probablement une nouvelle fois en compte les ventes du jeu ET de l'extension sortie en juin 2025.Cela reste un très bon coup d'essai pour l'éditeur ayant actuellement 5 chantiers en cours, pas tous au même niveau de progression :- Un autre Soulsborne- Un RPG essentiellement narratif- Un jeu d'aventure orienté survie- Un simulateur de vie