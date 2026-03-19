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Lies of P atteint les 4 millions de ventes
Les coréens de NEOWIZ annoncent qu'avec une dizaine de mois supplémentaires au compteur, Lies of P en a repris pour 1 million d'unités écoulées, soit 4 millions au total depuis son lancement. Notons néanmoins, même si ce n'est pas précisé, que ce chiffre prend probablement une nouvelle fois en compte les ventes du jeu ET de l'extension sortie en juin 2025.

Cela reste un très bon coup d'essai pour l'éditeur ayant actuellement 5 chantiers en cours, pas tous au même niveau de progression :

- Lies of P 2
- Un autre Soulsborne
- Un RPG essentiellement narratif
- Un jeu d'aventure orienté survie
- Un simulateur de vie

6
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churos45, yanssou, burningcrimson, tynokarts, escobar, aozora78
publié le 19/03/2026 à 16:58 par Gamekyo
commentaires (11)
sosky publié le 19/03/2026 à 17:23
J’ai vraiment adoré perso, une bonne vibe de Bloodborne-like que Souls-Like.

Et l’extension est extra niveau difficulté et lore.
yanssou publié le 19/03/2026 à 17:29
Un must have, la suite tease un nouveau conte.
malroth publié le 19/03/2026 à 17:34
j'ai adoré, meme l'Histoire etait cool à suivre et facile à suivre. pas toujours le cas dans les souls like ^^
ootaniisensei publié le 19/03/2026 à 17:46
100% mérité, mon souls préféré hors From Soft
shirou publié le 19/03/2026 à 17:57
Toujours pas fait pourtant il est dans mon viseur.
sasquatsch publié le 19/03/2026 à 18:05
Très bon jeu,pas encore fini, et les ennemis très bien pensés
ravyxxs publié le 19/03/2026 à 18:23
Quel jeu !! Pas fait le DLC par contre, apparement la difficulté est comment dire.....youpi

sasquatsch Les marionettes c'est quelque chose, et c'est pas juste esthétique c'est aussi ingénieux dans le gameplay, car elles sont imprévisible dans les mouvements et coup

Certains boss sont réussis, d'autres assez raté je trouve, mais y a tellement de classe et d'art dans ce jeu...un bon 8/10 pour moi. Level Design cousi coussa, mais le reste c'est très bon.
soulfull publié le 19/03/2026 à 18:55
Déjà fait Bloodborne, Nioh 1 et Sekiro, je ne sais pas dans quel ordre faire les autres Souls like que je possède pour mieux en profiter :
Demon's Souls
Nioh 2
Lies Of P
Jedi Fallen et Survivor
The Surge 2
Elden Ring
shambala93 publié le 19/03/2026 à 19:43
Excellent, mais sa note est minable ! Un pétard mouillé sans doute.
mattewlogan publié le 19/03/2026 à 20:24
shambala93 hahah
guiguif publié le 19/03/2026 à 23:06
shambala93 Mais lui a une vraie DA et une vraie âme
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Fiche descriptif
Lies of P
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Nom : Lies of P
Support : PC
Editeur : Neowiz
Développeur : Round8 Studio
Genre : action-RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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