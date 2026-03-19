Lies of P atteint les 4 millions de ventes

Les coréens de NEOWIZ annoncent qu'avec une dizaine de mois supplémentaires au compteur, Lies of P en a repris pour 1 million d'unités écoulées, soit 4 millions au total depuis son lancement. Notons néanmoins, même si ce n'est pas précisé, que ce chiffre prend probablement une nouvelle fois en compte les ventes du jeu ET de l'extension sortie en juin 2025.
Cela reste un très bon coup d'essai pour l'éditeur ayant actuellement 5 chantiers en cours, pas tous au même niveau de progression :
- Lies of P 2
- Un autre Soulsborne
- Un RPG essentiellement narratif
- Un jeu d'aventure orienté survie
- Un simulateur de vie
Et l’extension est extra niveau difficulté et lore.
sasquatsch Les marionettes c'est quelque chose, et c'est pas juste esthétique c'est aussi ingénieux dans le gameplay, car elles sont imprévisible dans les mouvements et coup
Certains boss sont réussis, d'autres assez raté je trouve, mais y a tellement de classe et d'art dans ce jeu...un bon 8/10 pour moi. Level Design cousi coussa, mais le reste c'est très bon.
Demon's Souls
Nioh 2
Lies Of P
Jedi Fallen et Survivor
The Surge 2
Elden Ring