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Pragmata fait le point un mois avant la sortie
Si Capcom enchaîne les bonnes performances, encore dernièrement avec Resident Evil Requiem, l'éditeur fera face dans quelques jours à son plus gros point faible, à savoir la portée commerciale d'une nouvelle licence.

Pour cela que l'équipe n'hésite pas à diffuser un trailer de Pragmata faisant un résumé de la situation en seulement 90 secondes pour préparer la sortie prévue le 17 avril (PC, PS5, XBS, Switch 2), en souhaitant que la qualité finale soit au rendez-vous tout comme le succès : la dernière fois que Capcom a fait des millions de ventes avec une nouvelle IP, c'était il y a 14 ans avec Dragon's Dogma.

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link49, bourbon
publié le 20/03/2026 à 08:26 par Gamekyo
commentaires (9)
ravyxxs publié le 20/03/2026 à 08:31
walterwhite publié le 20/03/2026 à 08:37
Déjà préco, j’ai hâte
kirk publié le 20/03/2026 à 09:01
Préco depuis que j'ai testé la démo. Il tourne très bien, contrairement à un certain MH..
taiko publié le 20/03/2026 à 09:05
On voit quand même toujours les mêmes environnements. Avec le New-York imprimé en 3d, j'espère qu'ils se sont permis d'autres niveaux sympas
magnetic publié le 20/03/2026 à 09:10
Connaissant Capcom ils vont nous régaler !!!
mattewlogan publié le 20/03/2026 à 10:05
Il a l’air très sympa
marchand2sable publié le 20/03/2026 à 10:05
Mon jeu d'avril.
mrvince publié le 20/03/2026 à 10:36
taiko C'est ce qui me fait peur... si c'est que la station blanche H24 et 30min dans le NY chelou la ça va vite tourner en rond...
shadix publié le 20/03/2026 à 11:15
Très très hâte !! J’ai adoré la démo
Gras
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Fiche descriptif
Pragmata
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Nom : Pragmata
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X
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