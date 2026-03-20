Pragmata fait le point un mois avant la sortie

Si Capcom enchaîne les bonnes performances, encore dernièrement avec, l'éditeur fera face dans quelques jours à son plus gros point faible, à savoir la portée commerciale d'une nouvelle licence.Pour cela que l'équipe n'hésite pas à diffuser un trailer defaisant un résumé de la situation en seulement 90 secondes pour préparer la sortie prévue le 17 avril (PC, PS5, XBS, Switch 2), en souhaitant que la qualité finale soit au rendez-vous tout comme le succès : la dernière fois que Capcom a fait des millions de ventes avec une nouvelle IP, c'était il y a 14 ans avec