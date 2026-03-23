Minecraft Dungeons II annoncé par surprise

a beau être aujourd'hui l'une des licences les plus connues du monde, elle compte surtout sur le produit de base (et le film) pour perdurer, tant c'est un peu pile et surtout face pour les spin-off : le STRfut rapidement abandonné (flop), le « social game AR »a vite fermé ses serveurs (flop) et seula réussi à trouvé une petite communauté notamment chez les jeunes joueurs, avec tout de même 25 millions de curieux (Game Pass inclus hein).Et c'est bien pour cela que Mojang et Double Eleven souhaitent réitérer l'exploit en annonçant, d'ores et déjà prévu pour cette année (PC, PS5, XBS, Switch 2, Switch 1, Game Pass), mais sans aucune information pour le moment hormis que l'on y retrouvera les principaux arguments du premier : de la coop à 4, du loot à gogo et des zones inédites.Parallèlement, le dernier Minecraft Live a permis de révéler l'arrivée en 2027 d'une zone totalement dédiée à la franchise () dans le parc d'attractions UK « Chessington World of Adventures » et dont vous pouvez retrouver quelques concept-arts ci-dessous. Un chantier à l'équivalent de 60 millions d'euros qui ne devrait pas trop avoir de mal à trouver sa rentabilité rien qu'avec ses boutiques à rendre fous enfants comme parents (pas pour les mêmes raisons).