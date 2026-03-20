Assassin's Creed : le cadre de la série TV confirmé Assassin's Creed : le cadre de la série TV confirmé

Netflix confirme officiellement que l'adaptation en série TV de la franchise Assassin's Creed prendra pour cadre la Rome Antique, précisément en 64 après J.-C., une année dont le choix n'a rien d'innocent : elle fut marquée par le « Grand Incendie » qui en 6 jours a ravagé la majorité des régions de Rome, à l'époque sous le règne de l'Empereur Néron.



On apprend également que le tournage vient de début aux studios Cinecittà (logique vu qu'ils ont déjà tout un tas de décors sur le thème) avec on rappelle en rôles principaux Toby Wallace et Lola Petticrew, et parmi les nombreux secondaires un certain Ramzy Bedia.