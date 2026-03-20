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Assassin's Creed : le cadre de la série TV confirmé
Netflix confirme officiellement que l'adaptation en série TV de la franchise Assassin's Creed prendra pour cadre la Rome Antique, précisément en 64 après J.-C., une année dont le choix n'a rien d'innocent : elle fut marquée par le « Grand Incendie » qui en 6 jours a ravagé la majorité des régions de Rome, à l'époque sous le règne de l'Empereur Néron.

On apprend également que le tournage vient de début aux studios Cinecittà (logique vu qu'ils ont déjà tout un tas de décors sur le thème) avec on rappelle en rôles principaux Toby Wallace et Lola Petticrew, et parmi les nombreux secondaires un certain Ramzy Bedia.
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publié le 20/03/2026 à 15:41 par Gamekyo
commentaires (7)
ravyxxs publié le 20/03/2026 à 16:13
Va y avoir des tonnes de fond vert dit donc....

L'Italie ou la Norvège et le Danemark aurait eu plus d'impact je pense.
angelsduck publié le 20/03/2026 à 16:16
ravyxxs "L'Italie ou la Norvège et le Danemark aurait eu plus d'impact je pense." Rappel moi dans quel pays ce trouve Rome ? ^^
bennj publié le 20/03/2026 à 16:43
angelsduck en Romanie ?
ravyxxs publié le 20/03/2026 à 16:51
angelsduck AAAH Désolé, je sais pas pourquoi j'ai cru voir la Grèce mdrrrr bordel
rogeraf publié le 20/03/2026 à 17:32
Est ce qu'on y verra l "accident" du licenciement de masse ?
blindzorro publié le 20/03/2026 à 17:36
Ramzi est un Gamer et avais dit pluisieurs fois en interview qu'il était fan des jeux donc je suis pas étonné qu'il est cherché à avoir un role des qu'il en a entendu parlé. Lol
bladagun publié le 20/03/2026 à 18:22
Allez faut qu'on emmerde Netflix pour qu'il ai le rôle de borsalino ! Ils ont. Déjà apparement contacté adam sandler mais bof quoi
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Fiche descriptif
Assassin's Creed Odyssey
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Nom : Assassin's Creed Odyssey
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft Québec
Genre : action-aventure
Multijoueur : non
Sortie européenne : 05/10/2018
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
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