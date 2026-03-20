Nikkei : Nintendo prépare un nouveau modèle de Switch 2 avec batterie amovible
Un rapide article de la part de Nikkei ou plus précisément ses sources : suite à l'ordonnance de l'Union Européenne (dont la mise en place a été faite depuis le 27 février dernier), Nintendo devrait prochainement proposer un nouveau modèle de Nintendo Switch 2 avec batterie amovible, modification que l'on retrouvera d'ailleurs avec les joycons.
Seule l'Europe est concernée pour le moment, mais la même chose pourrait être mise en place aux USA et au Japon « si la sensibilisation des consommateurs à la réparation progresse », et tout simplement par simple homogénéité à la fabrication mondiale.
publié le 20/03/2026 à 13:24 par Gamekyo
Etant donner que actuellement ouvrir la console fait sauter la garantie(et que bien souvent la batterie est coller)
Nikkei *
Je comprendrais jamais pourquoi avant on pouvait changer simplement la batterie, smartphone, consoles etc et que maintenant tous est fait pour changer carrément de matériel..
Quel est l'idiot qui a eu cette idée....
Surtout sur un appareil qui a pas une grosse autonomie....
Plus la batterie fatigue, plus on la recharge de plus en plus souvent.
Bon ben alors c'est officiel, un jour je rachèterai une switch2 quand ma batterie actuel sera vraiment foutu....
Enfin si en plus de ce modèle amovible, il y a une batterie qui dure plus longtemps.....
On va pas réouvrir tous les smartphones après lol
Bref osef total
Mais en réalité ça reste un moyen de forcer le client à passer sur un autre smartphone
Si la batterie se changeait si facilement certain serait moins enclin à changer de téléphone
Au contraire, pas osef du tout.
Si la batterie de la Switch 2 faiblit avec le temps, je serai content de pouvoir juste acheter une ouvelle batterie et remplacer l'ancienne sans ouvrir la console et faire peter la garantie.
Il n'y a que du positif dans cette décision.
S'ils pouvaient faire la même chose pour nos smartphones ce serait tellement bien.
ouroboros4
Complètement d'accord, enfin des décisions en faveur du consommateur
J’ai jamais eu de problème de batterie perso
La décision d'interdire le port Lightening sur Iphone était aussi une vraie bonne décision.
C'était une excellente idée sur le papier d'imposer l'USB-C, mais le résultat actuel coute au final juste plus cher au consommateur : les appareils n'ont pas baissé de prix mais il faut acheter cable et chargeur à part.
Tant mieux si tu n'as jamais eu de souci avec tes batteries de smartphones mais c'est des choses qui arrivent pourtant assez régulièrement.
giru
Le passage à l'USB-C est une excellente chose,, ça uniformise les branchements, et on a tous chez nous des chargeurs de notre précédent smartphone, qui ont la plupart une fast-charge, donc faux débat.
Mais, là ou je te rejoins c'est vu le prix des téléphones haut de gamme, c'est scandaleux de ne pas avoir le chargeur.
Grosse amélioration sur le futur, et j'ai pas vraiment de doute que la côte du modèle va grandement augmenter parce que dans 15/20 ans, la moitié des batteries de modèle Switch 2 seront probablement morte.
J'ai acheter une batterie externe , pour pas me retrouver en panne surtout quand je suis a disneyland.....
Au passage, ca concerne uniquement le hardware ou bien ca touche aussi les accessoires ? Parce que des accessoires (manettes en tete) avec des batteries non amovibles y en a un paquet.
Dans tous les cas ouvrir la Switch c'est une chose(c'est pas si facile) mais remplacer la batterie c'est une autre paire de manche