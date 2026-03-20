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Nikkei : Nintendo prépare un nouveau modèle de Switch 2 avec batterie amovible
Un rapide article de la part de Nikkei ou plus précisément ses sources : suite à l'ordonnance de l'Union Européenne (dont la mise en place a été faite depuis le 27 février dernier), Nintendo devrait prochainement proposer un nouveau modèle de Nintendo Switch 2 avec batterie amovible, modification que l'on retrouvera d'ailleurs avec les joycons.

Seule l'Europe est concernée pour le moment, mais la même chose pourrait être mise en place aux USA et au Japon « si la sensibilisation des consommateurs à la réparation progresse », et tout simplement par simple homogénéité à la fabrication mondiale.
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aeris428, bogsnake, yukilin, link49, burningcrimson, roivas
publié le 20/03/2026 à 13:24 par Gamekyo
commentaires (27)
ouroboros4 publié le 20/03/2026 à 13:29
Excellente nouvelle
Etant donner que actuellement ouvrir la console fait sauter la garantie(et que bien souvent la batterie est coller)
aeris428 publié le 20/03/2026 à 13:31
Nikken

Nikkei *
e3ologue publié le 20/03/2026 à 13:34
Pour le coup c'est cool pour avoir artificiellement une meilleure autonomie.
ducknsexe publié le 20/03/2026 à 13:35
Superbe nouvelle, encore un argument de poid pour s acheté la switch 2
cyr publié le 20/03/2026 à 13:54
ouroboros4 j'ai changer la batterie de ma switch tank quand je l'ai donner a mon frère...une vrai horreur pour décoller ...

Je comprendrais jamais pourquoi avant on pouvait changer simplement la batterie, smartphone, consoles etc et que maintenant tous est fait pour changer carrément de matériel..

Quel est l'idiot qui a eu cette idée....

Surtout sur un appareil qui a pas une grosse autonomie....
Plus la batterie fatigue, plus on la recharge de plus en plus souvent.

Bon ben alors c'est officiel, un jour je rachèterai une switch2 quand ma batterie actuel sera vraiment foutu....

Enfin si en plus de ce modèle amovible, il y a une batterie qui dure plus longtemps.....
mattewlogan publié le 20/03/2026 à 13:57
Ils ont vraiment que ça à faire d’embêter les constructeurs
On va pas réouvrir tous les smartphones après lol
Bref osef total
ouroboros4 publié le 20/03/2026 à 14:02
cyr Soit-disant pour gagner de la place
Mais en réalité ça reste un moyen de forcer le client à passer sur un autre smartphone
Si la batterie se changeait si facilement certain serait moins enclin à changer de téléphone
gasmok2 publié le 20/03/2026 à 14:03
mattewlogan
Au contraire, pas osef du tout.
Si la batterie de la Switch 2 faiblit avec le temps, je serai content de pouvoir juste acheter une ouvelle batterie et remplacer l'ancienne sans ouvrir la console et faire peter la garantie.
Il n'y a que du positif dans cette décision.

S'ils pouvaient faire la même chose pour nos smartphones ce serait tellement bien.

ouroboros4
Complètement d'accord, enfin des décisions en faveur du consommateur
shinz0 publié le 20/03/2026 à 14:04
On veut du OLED aussi
hypermario publié le 20/03/2026 à 14:06
On veux le DLSS 5.0 aussi
mattewlogan publié le 20/03/2026 à 14:17
gasmok2 pour les smartphones, tu peux faire une croix sur le Waterproof si ça arrive haha
J’ai jamais eu de problème de batterie perso
xynot publié le 20/03/2026 à 14:17
Ah voir si le remplacement est aussi hardu que pour les smartphones
pharrell publié le 20/03/2026 à 14:18
Très bonne décision de l'union Européenne.

La décision d'interdire le port Lightening sur Iphone était aussi une vraie bonne décision.
giru publié le 20/03/2026 à 14:22
Bien content d'avoir déjà acheté une Switch 2 avant que ce modèle moisi arrive. Ca sera certainement plus cher et disgracieux.
giru publié le 20/03/2026 à 14:25
pharrell Ah oui c'est vraiment génial... maintenant grâce à ça les appareils ne viennent plus avec un chargeur et parfois même plus avec un cable, du coup les gens chargent leurs appareils avec n'importe quoi "mon iPhone charge pas bien", ben oui tu utilises un chargeur 10w prévu à la base pour un rasoir électrique...

C'était une excellente idée sur le papier d'imposer l'USB-C, mais le résultat actuel coute au final juste plus cher au consommateur : les appareils n'ont pas baissé de prix mais il faut acheter cable et chargeur à part.
ouroboros4 publié le 20/03/2026 à 14:36
giru C'est toujours mieux que le généreux chargeur de 15w fourni avant gracieusement par Apple
yogfei publié le 20/03/2026 à 14:45
mattewlogan gasmok2 Idem pas osef du tout, tu as un long trajet de train, ca te permet en emmenant ta deuxième batterie de tenir plus longtemps par exemple, moi c'est un argument de poids pour revendre celle que j'ai actuellement par exemple et prendre le nouveau modèle...
gasmok2 publié le 20/03/2026 à 15:23
mattewlogan
Tant mieux si tu n'as jamais eu de souci avec tes batteries de smartphones mais c'est des choses qui arrivent pourtant assez régulièrement.

giru
Le passage à l'USB-C est une excellente chose,, ça uniformise les branchements, et on a tous chez nous des chargeurs de notre précédent smartphone, qui ont la plupart une fast-charge, donc faux débat.
Mais, là ou je te rejoins c'est vu le prix des téléphones haut de gamme, c'est scandaleux de ne pas avoir le chargeur.
fdestroyer publié le 20/03/2026 à 15:25
C'est fou, finalement on revient au modèle de 2001 à 2010 en gros... Et c'est très bien
iglooo publié le 20/03/2026 à 15:26
L'UE prépare les "pénuries"... Un peu tardif ces politiques.
choroq publié le 20/03/2026 à 15:29
Il se rappel que le gameboy avait des piles, et aujourd'hui des batteries amovibles, enfin une bonne nouvelle sur ce sujet.
burningcrimson publié le 20/03/2026 à 15:34
Ce serait cool de mettre un ecran OLED dessus par la mème occasion
nigel publié le 20/03/2026 à 16:03
Merci l'Europe. J'avoue que ça me fout un peu les boules maintenant d'avoir le modèle V1.

Grosse amélioration sur le futur, et j'ai pas vraiment de doute que la côte du modèle va grandement augmenter parce que dans 15/20 ans, la moitié des batteries de modèle Switch 2 seront probablement morte.
ryadr publié le 20/03/2026 à 16:40
Je viens d'acheter la mienne, les boules.
cyr publié le 20/03/2026 à 17:22
ouroboros4 exactement. Mo Samsung commence a me faire chier avec ça batterie qui fond comme neige au soleil, et des que je descend en-dessous des 25%, c'est la chute libre.

J'ai acheter une batterie externe , pour pas me retrouver en panne surtout quand je suis a disneyland.....
sonilka publié le 20/03/2026 à 17:40
Ce qui serait intéressant, c'est que cette batterie amovible ait la possibilité d'être installée aussi dans la V1 une fois celle ci ouverte.

Au passage, ca concerne uniquement le hardware ou bien ca touche aussi les accessoires ? Parce que des accessoires (manettes en tete) avec des batteries non amovibles y en a un paquet.
ouroboros4 publié le 20/03/2026 à 18:56
sonilka Apparement cela concerne aussi les manettes.

Dans tous les cas ouvrir la Switch c'est une chose(c'est pas si facile) mais remplacer la batterie c'est une autre paire de manche
Gras
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