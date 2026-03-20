Nikkei : Nintendo prépare un nouveau modèle de Switch 2 avec batterie amovible Nikkei : Nintendo prépare un nouveau modèle de Switch 2 avec batterie amovible

Un rapide article de la part de Nikkei ou plus précisément ses sources : suite à l'ordonnance de l'Union Européenne (dont la mise en place a été faite depuis le 27 février dernier), Nintendo devrait prochainement proposer un nouveau modèle de Nintendo Switch 2 avec batterie amovible, modification que l'on retrouvera d'ailleurs avec les joycons.



Seule l'Europe est concernée pour le moment, mais la même chose pourrait être mise en place aux USA et au Japon « si la sensibilisation des consommateurs à la réparation progresse », et tout simplement par simple homogénéité à la fabrication mondiale.