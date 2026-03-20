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Crimson Desert : déjà 2 millions de ventes
Pearl Abyss ne se sera pas fait attendre très longtemps pour annoncer fièrement le premier chiffre de ventes pour Crimson Desert : 2 millions d'unités écoulées en 24h, ce qui est hautement correct bien qu'il faudra attendre encore un peu pour véritablement mesurer la portée du phénomène, surtout sur Steam où les problèmes techniques conduisent à plusieurs remboursement.

En tout cas pour l'heure, c'est plutôt bien parti et les conquis comme les patients attendront surtout autre chose de la part du développeur : le point suivi & mises à jour/correctifs.

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kalas28, djfab, jaysennnin, burningcrimson, churos45, link49
publié le 20/03/2026 à 15:35 par Gamekyo
commentaires (24)
mattewlogan publié le 20/03/2026 à 15:41
C’est franchement plutôt bien
Le jeu est plus que généreux, c’est sûr, évidemment il va avoir besoin de beaucoup de correctif, mais le jeu est bon
thelastone publié le 20/03/2026 à 15:57
Ca va être un excellent jeu avec des correctifs
nigel publié le 20/03/2026 à 15:58
Comme quoi, le marketing pour builder une impression positive, c'est au final vraiment ça l'important côté dev'
kalas28 publié le 20/03/2026 à 16:03
le jeu est excellent donc tant mieux
metroidvania publié le 20/03/2026 à 16:58
C'est cool. Avec qques mises a jours il va être de mieux en mieux.
aragami publié le 20/03/2026 à 17:05
Impossible de décrocher pour ma part ...Et pourtant je suis tres difficile...
thauvinho publié le 20/03/2026 à 17:18
8h de jeu pour ma part et je suis conquis pour le moment. L'open world est vraiment bluffant. Oui le gameplay est lourd mais on s'y habitue vite.

Aucun soucis technique de mon côté sous Steam en tout cas.
zekk publié le 20/03/2026 à 17:22
Vu les retours joueurs ça prouve encore que Gamekult c’est de la fraude
thauvinho publié le 20/03/2026 à 17:23
zekk C'est eux qui ont parlé de zones non ouvertes avec murs invisibles ?
zekk publié le 20/03/2026 à 17:27
thauvinho Oui !
thauvinho publié le 20/03/2026 à 17:32
zekk C'est à se demander s'ils ont fait le jeu, bref

A première vu c'est certainement pas le jeu du siècle, mais à minima un très bon jeu. Je crois que nombreux des défauts qui lui sont reprochés pourront être patchés à terme. Et encore on est pas sur du C2077 à la sortie, loin de là.
zekk publié le 20/03/2026 à 17:37
thauvinho je te jure !

Merci pour le retour, en tout cas
ratchet publié le 20/03/2026 à 17:39
Faut s’accrocher au début au niveau du gameplay bordel beaucoup de truc à retenir
niflheim publié le 20/03/2026 à 17:45
La fnac m'avait envoyé ma Deluxe Edition avant que la moyenne metacritic tombe, donc je vais bien voir et lui laisser sa chance. C'est tout le côté SF qui m'attire dans Crimson Desert.

Quand on regarde les notes en détail, c'est pas si catastrophique, il y a beaucoup de notes entre 100 et 80. Mais sur une moyenne metacritic, il suffit de pas beaucoup de notes en jaune pour que la moyenne soit vite plombée.

Et pour être honnête, c'est pas metacritic qui me fait acheter mes jeux même si j'aime bien voir ce qu'en pense les différents médias par rapport à mon ressentit. Desfois je les rejoint, desfois non comme sur certains jeux jaune meta que j'avais bien apprécié, et les voir en vert meta, j'aurais pas été contre.

Même le médiocre The Lord of the Rings: Gollum et son 33 rouge meta, j'ai vraiment aimé l'aventure, je le dis sans honte ! c'est un plaisir coupable pour moi.
plasmide publié le 20/03/2026 à 17:52
Joué que quelques heures mais j’adore et le jeu est magnifique sur une simple series X. Je ne comprends toujours pas pourquoi ils n’ont pas voulu montrer avant les versions PS5/series alors que c’est hautement quali.
churos45 publié le 20/03/2026 à 17:53
Le jeu est bien mais demande de l'investissement et ne brille pas par son histoire. On critique le fait qu'il tente de ressembler à The Witcher (GK), mais quand il s'en éloigne justement en mettant en avant les possibilités de gameplay et pas l'histoire il se fait critiquer là-dessus.
pcverso publié le 20/03/2026 à 18:20
Moi qui l'attend depuis lannonce impossible d'y jouer pour l'instant vivement dimanche soir . Profitez bien les veinards
shido publié le 20/03/2026 à 19:02
le fameux petard mouillé lol
icebergbrulant publié le 20/03/2026 à 19:31
Je ne comprends plus rien, le jeu est bien alors ?!
mercure7 publié le 20/03/2026 à 19:38
icebergbrulant

Le combo :

- gameplay un peu exigeant / lourd pas adapté aux casu
- jeu super long à finir

. . . tu pouvais être certain que la majorité des "testeurs minute" des sites pro allaient piffer une note, n'ayant pas maîtrisé le jeu / ne l'ayant pas fini.

Donc comme d'hab sur ce style de jeu : faudra regarder la note des joueurs dans 1 mois ou 2, pour avoir un retour éclairé, et surtout, qqs patchs pour corriger le tir (bugs / etc)
icebergbrulant publié le 20/03/2026 à 19:41
mercure7 Merci pour le retour

Comme tu l’as dit, je vais attendre les avis qui dépasseront les 50 heures
mercure7 publié le 20/03/2026 à 19:44
icebergbrulant
azerty publié le 20/03/2026 à 19:55
icebergbrulant le jeu est mortel mais faut y passer du temps
shambala93 publié le 20/03/2026 à 20:02
Pas eu le temps de lui donner plus de 2 h mais c’est très cool d’avoir un open World après avoir fait abstraction pendant dans mois.
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Crimson Desert
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Nom : Crimson Desert
Support : PC
Editeur : Pearl Abyss
Développeur : Pearl Abyss
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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