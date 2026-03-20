Crimson Desert : déjà 2 millions de ventes

Pearl Abyss ne se sera pas fait attendre très longtemps pour annoncer fièrement le premier chiffre de ventes pour: 2 millions d'unités écoulées en 24h, ce qui est hautement correct bien qu'il faudra attendre encore un peu pour véritablement mesurer la portée du phénomène, surtout sur Steam où les problèmes techniques conduisent à plusieurs remboursement.En tout cas pour l'heure, c'est plutôt bien parti et les conquis comme les patients attendront surtout autre chose de la part du développeur : le point suivi & mises à jour/correctifs.