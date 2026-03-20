Crimson Desert : déjà 2 millions de ventes

Pearl Abyss ne se sera pas fait attendre très longtemps pour annoncer fièrement le premier chiffre de ventes pour Crimson Desert : 2 millions d'unités écoulées en 24h, ce qui est hautement correct bien qu'il faudra attendre encore un peu pour véritablement mesurer la portée du phénomène, surtout sur Steam où les problèmes techniques conduisent à plusieurs remboursement.
En tout cas pour l'heure, c'est plutôt bien parti et les conquis comme les patients attendront surtout autre chose de la part du développeur : le point suivi & mises à jour/correctifs.
Le jeu est plus que généreux, c’est sûr, évidemment il va avoir besoin de beaucoup de correctif, mais le jeu est bon
Aucun soucis technique de mon côté sous Steam en tout cas.
A première vu c'est certainement pas le jeu du siècle, mais à minima un très bon jeu. Je crois que nombreux des défauts qui lui sont reprochés pourront être patchés à terme. Et encore on est pas sur du C2077 à la sortie, loin de là.
Merci pour le retour, en tout cas
Quand on regarde les notes en détail, c'est pas si catastrophique, il y a beaucoup de notes entre 100 et 80. Mais sur une moyenne metacritic, il suffit de pas beaucoup de notes en jaune pour que la moyenne soit vite plombée.
Et pour être honnête, c'est pas metacritic qui me fait acheter mes jeux même si j'aime bien voir ce qu'en pense les différents médias par rapport à mon ressentit. Desfois je les rejoint, desfois non comme sur certains jeux jaune meta que j'avais bien apprécié, et les voir en vert meta, j'aurais pas été contre.
Même le médiocre The Lord of the Rings: Gollum et son 33 rouge meta, j'ai vraiment aimé l'aventure, je le dis sans honte ! c'est un plaisir coupable pour moi.
Le combo :
- gameplay un peu exigeant / lourd pas adapté aux casu
- jeu super long à finir
. . . tu pouvais être certain que la majorité des "testeurs minute" des sites pro allaient piffer une note, n'ayant pas maîtrisé le jeu / ne l'ayant pas fini.
Donc comme d'hab sur ce style de jeu : faudra regarder la note des joueurs dans 1 mois ou 2, pour avoir un retour éclairé, et surtout, qqs patchs pour corriger le tir (bugs / etc)
Comme tu l’as dit, je vais attendre les avis qui dépasseront les 50 heures