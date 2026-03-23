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Point ciné : de nouveaux acteurs pour The Last of Us Saison 3 + Kirsten Dunst dans Minecraft 2
Petit point cinéma & série TV avec trois annonces tombées ce week-end, la première concernant The Last of Us : Saison 3, logiquement le dernier morceau de l'adaptation depuis les derniers propos de HBO, encore plus maintenant que Neil Druckmann a abandonné le suivi pour mieux se consacrer à Intergalactic.

Trois nouveaux rôles clés ont été attribués, d'abord pour les deux bannis des Séraphites avec Kyriana Kratter pour Lev et Michelle Mao pour Yara. Le dernier sera au cœur des flashbacks de Abby : son père sera interprété par Patrick Wilson, l'une des principales stars de la saga Conjuring.




Pour les deux autres annonces :

- Le groupe Vice Studios annonce une adaptation en film de PayDay, dont on cherche directement l'intérêt vu le manque de personnalité de la licence sorti des masques.
- Kirsten Dunst, cette chère Mary Jane des Spider-Man de Sam Raimi, rejoint le casting du futur Minecraft 2 aux côtés des 5 acteurs principaux du premier film.
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Qui a aimé ?
publié le 23/03/2026 à 09:23 par Gamekyo
commentaires (4)
marcus62 publié le 23/03/2026 à 09:30
Autant j'ai beaucoup aimé la saison 1. Autant, j'ai moins aimé la saison 2... à voir la saison 3.

Hâte d'en voir/savoir plus sur Intergalactic !
shadix publié le 23/03/2026 à 09:54
J'ai trouvé la saison 2 très ennuyante par rapport à la saison 1, alors que le deuxième jeu est fantastique...
ravyxxs publié le 23/03/2026 à 09:54
Ce duo asiat dans TLOU2 putain de merde

F**k les haters. Je comprends qu'ils n'aient pas aimé le forcing, mais regarder l'acting quoi, PUTAAAIN !! QUEL JEU !! Alalalala........my heart...

Merci ND, mais sans moi la série mdr
rogeraf publié le 23/03/2026 à 10:54
Arf, meme pas d'annonce du films BUBSY, chui dégouté
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Fiche descriptif
The Last of Us : Part II Remastered
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Nom : The Last of Us : Part II Remastered
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Naughty Dog
Genre : action-infiltration
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