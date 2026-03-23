Point ciné : de nouveaux acteurs pour The Last of Us Saison 3 + Kirsten Dunst dans Minecraft 2

Petit point cinéma & série TV avec trois annonces tombées ce week-end, la première concernant, logiquement le dernier morceau de l'adaptation depuis les derniers propos de HBO, encore plus maintenant que Neil Druckmann a abandonné le suivi pour mieux se consacrer àTrois nouveaux rôles clés ont été attribués, d'abord pour les deux bannis des Séraphites avec Kyriana Kratter pour Lev et Michelle Mao pour Yara. Le dernier sera au cœur des flashbacks de Abby : son père sera interprété par Patrick Wilson, l'une des principales stars de la saga Conjuring.Pour les deux autres annonces :- Le groupe Vice Studios annonce une adaptation en film de, dont on cherche directement l'intérêt vu le manque de personnalité de la licence sorti des masques.- Kirsten Dunst, cette chère Mary Jane des Spider-Man de Sam Raimi, rejoint le casting du futuraux côtés des 5 acteurs principaux du premier film.