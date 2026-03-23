recherche
News / Blogs
[RUMEUR] Le développement de Halo : Campaign Evolved serait avant tout assuré par Abstraction
Rebs Gaming l'avait déjà évoqué lors du leak initial sur l'existence d'un remake de Halo : Combat Evolved et peut aujourd'hui le confirmer pleinement par une source au sein du développement : l'essentiel du chantier de Halo : Campaign Evolved ne vient pas de Halo Studios mais d'un sous-traitant spécialisé dans les aides et les commandes : Abstraction.

Anciennement sous la bannière de Virtuos (ils sont redevenus indépendant depuis le début d'année par un auto-rachat à l'amiable), l'équipe de Abstraction bosse sur le sujet depuis l'été 2023 et s'occuperait de quasiment tout, jusqu'aux nouveaux éléments d'équilibrage liés aux fonctionnalités inédites de gameplay dans cet épisode (le sprint par exemple) et le mode coopération (désormais jouable jusqu'à 4).

Tout cela semble en tout cas confirmer la volonté pour Xbox de faire perdurer la licence grâce à des tiers, tout en laissant Halo Studios chapeauter l'ensemble et laisser la core team se consacrer au prochain épisode de la saga. A ce sujet, Rebs Gaming indique qu'il livrera prochainement des informations sur un nouveau projet multi autour de Halo.

1
Qui a aimé ?
kisukesan
publié le 23/03/2026 à 11:55 par Gamekyo
commentaires (12)
raoh38 publié le 23/03/2026 à 12:34
J’espère qu'ils partiront sur le 2 et surtout le 3 qui n'a jamais eu le droit a un remaster, si ils font de la qualité comme capcom le fait je vois un beau succès.Halo la première trilogie le mérite.
rogeraf publié le 23/03/2026 à 13:08
C'est bien ce ramake mais je crains le pire pour la franchise principale apres le dernier Halo
grievous32 publié le 23/03/2026 à 13:10
Plusieurs sons de cloches alors, parce que j'ai plutôt lu qu'hormis l'équilibrage et la coop' à 4, ils s'occupaient principalement de la création des niveaux, donc level design.
skuldleif publié le 23/03/2026 à 13:25
rogeraf au contraire j'ai hâte
rogeraf publié le 23/03/2026 à 13:30
skuldleif la suite d'Infity, si t'y crois c'est que t'es un optimiste de nature ! Moi je suis inquiet ca sortira surement dans 2/3 ans (je parle pas du multi qui est tres solide par contre et tant mieux)
skuldleif publié le 23/03/2026 à 13:32
rogeraf le fun est présent sur la campagne là où il est absent de halo 5 donc je préfère halo infinite et ses multiples boss
rogeraf publié le 23/03/2026 à 13:36
skuldleif Ah ba cool, faudrait que je fasse cet Infinite tu m'as donné envie ! Et Halo 4 aussi qui m'avait impressionné sur la fin 360. Je me suis tj dit qu'il devait etre solide celui-là
perse9 publié le 23/03/2026 à 13:39
raoh38 ba c'est déjà confirmer que le 2 et 3 suivront..a moins que le premier fasse un flop au niveau des ventes
mithrandir publié le 23/03/2026 à 14:47
C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que le prochain épisode n'est pas ralenti par le développement des remakes, hâte de voir tout ça en tout cas
mrchi3f publié le 23/03/2026 à 17:05
Flop à l'horizon. Surtout si les niveaux à partir du milieu du jeu ne sont pas revus en intégralité, car ça va piquer sinon pour les nouveaux joueurs ces allers-retours.
gat publié le 23/03/2026 à 17:33
rogeraf T’es facilement influençable bordel. Un pro-M te dit que Infinite aurait soit disant de meilleurs boss que le 5 et ça te donne direct envie
zboubi480 publié le 23/03/2026 à 18:11
rogeraf Halo Infinite est vraiment très bon...assez différent d'un mode couloir comme on était habitués avec les aciens Halo mais franchement, ils est excellent
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Halo : Campaign Evolved
1
Ils aiment
Nom : Halo : Campaign Evolved
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Halo Studios
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo