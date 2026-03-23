[RUMEUR] Le développement de Halo : Campaign Evolved serait avant tout assuré par Abstraction

Rebs Gaming l'avait déjà évoqué lors du leak initial sur l'existence d'un remake deet peut aujourd'hui le confirmer pleinement par une source au sein du développement : l'essentiel du chantier dene vient pas de Halo Studios mais d'un sous-traitant spécialisé dans les aides et les commandes : Abstraction.Anciennement sous la bannière de Virtuos (ils sont redevenus indépendant depuis le début d'année par un auto-rachat à l'amiable), l'équipe de Abstraction bosse sur le sujet depuis l'été 2023 et s'occuperait de quasiment tout, jusqu'aux nouveaux éléments d'équilibrage liés aux fonctionnalités inédites de gameplay dans cet épisode (le sprint par exemple) et le mode coopération (désormais jouable jusqu'à 4).Tout cela semble en tout cas confirmer la volonté pour Xbox de faire perdurer la licence grâce à des tiers, tout en laissant Halo Studios chapeauter l'ensemble et laisser la core team se consacrer au prochain épisode de la saga. A ce sujet, Rebs Gaming indique qu'il livrera prochainement des informations sur un nouveau projet multi autour de Halo.