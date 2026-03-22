Lords of the Fallen s'est offert un sympathique boost de ventes avant sa suite

En août 2025,avait atteint les 2 millions de ventes, bien belle performance pour ce qui était de base une arlésienne sur laquelle personne ne misait.Comme cadeau d'adieu pour laisser toute la team Hexworks plancher sur(attendu pour cette année, normalement), le studio nous a livré une ultime MAJ améliorant drastiquement le mode coopération, ajoutant un système de Pass Ami tout en offrant une baisse de prix définitive (29,99€). Résultat, un nouvel afflux de quelques centaines de milliers de curieux pour 6 mois plus tard atteindre les 2,5 millions.Ce n'est pas du niveau d'un FromSoftware évidemment, mais il faut reconnaître que peu de concurrents de la catégorie Soulsborne ont atteint ce quota (et).