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Lords of the Fallen s'est offert un sympathique boost de ventes avant sa suite
En août 2025, Lords of the Fallen avait atteint les 2 millions de ventes, bien belle performance pour ce qui était de base une arlésienne sur laquelle personne ne misait.

Comme cadeau d'adieu pour laisser toute la team Hexworks plancher sur Lords of the Fallen 2 (attendu pour cette année, normalement), le studio nous a livré une ultime MAJ améliorant drastiquement le mode coopération, ajoutant un système de Pass Ami tout en offrant une baisse de prix définitive (29,99€). Résultat, un nouvel afflux de quelques centaines de milliers de curieux pour 6 mois plus tard atteindre les 2,5 millions.

Ce n'est pas du niveau d'un FromSoftware évidemment, mais il faut reconnaître que peu de concurrents de la catégorie Soulsborne ont atteint ce quota (NiOh 1 et Lies of P).



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bogsnake, heracles, shofroy, kalas28
publié le 22/03/2026 à 12:42 par Gamekyo
commentaires (2)
mattewlogan publié le 22/03/2026 à 17:09
Est amplement mérité ils n’ont eu de cesse d’améliorer l’expérience depuis la sortie .
Hâte de faire le deuxième de ce reboot
mck publié le 22/03/2026 à 18:04
Le jeu est très sympa en coop. Un poil simple, on peut très rapidement pété le jeu... mais j'ai franchement aimé l'ambiance.
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Fiche descriptif
Lords of the Fallen (2023)
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Nom : Lords of the Fallen (2023)
Support : PC
Editeur : CI Games
Développeur : Hexworks
Genre : action-RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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