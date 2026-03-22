Après son Season Pass, Digimon Story : Time Stranger aura également droit à sa grosse extension

Après un lancement record pour la franchise adjugé à 1 million de ventes en 2 mois,ne pouvait se contenter du suivi de son Season Pass (d'ailleurs bouclé il y a peu) : l'équipe de Media Vision nous annonce le développement d'une bonne grosse extension bien chargée bien massive, mais qui devra attendre 2027 avec pour seule information le retour de Aegiomon.En attendant, si le mobile et le format F2P ne vous dérange point, un nouveau spin-off du nom dearrivera dans le courant de l'année sur iOS & Android, probablement assez chill vu que l'on parle d'élevage et rien d'autres, mais avec une particularité : la représentation se fera en bon vieux pixel-art 2D.