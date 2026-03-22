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Après son Season Pass, Digimon Story : Time Stranger aura également droit à sa grosse extension
Après un lancement record pour la franchise adjugé à 1 million de ventes en 2 mois, Digimon Story : Time Stranger ne pouvait se contenter du suivi de son Season Pass (d'ailleurs bouclé il y a peu) : l'équipe de Media Vision nous annonce le développement d'une bonne grosse extension bien chargée bien massive, mais qui devra attendre 2027 avec pour seule information le retour de Aegiomon.

En attendant, si le mobile et le format F2P ne vous dérange point, un nouveau spin-off du nom de Digimon UP arrivera dans le courant de l'année sur iOS & Android, probablement assez chill vu que l'on parle d'élevage et rien d'autres, mais avec une particularité : la représentation se fera en bon vieux pixel-art 2D.

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eruroraito7, link49
publié le 22/03/2026 à 12:30 par Gamekyo
commentaires (4)
darkxehanort94 publié le 22/03/2026 à 12:32
Bonne nouvelle
ootaniisensei publié le 22/03/2026 à 13:23
Donc dans la Deluxe on aura eu 3 extensions complètement nulles pour qu'au final la vraie arrive en 2027, un peu mal au cul là
wickette publié le 22/03/2026 à 14:04
ootaniisensei
Disons qu’ils ont vendu un season pass et livré ce qu’ils ont promis

Maintenant une extension massive type Monster Hunter World Iceborne, oui tu vas pas mettre ça dans un season pass avec 2 autres DLC
kujotaro publié le 22/03/2026 à 19:44
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Fiche descriptif
Digimon Story : Time Stranger
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Nom : Digimon Story : Time Stranger
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : Media Vision
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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