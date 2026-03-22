14 ans après ses débuts, le MMO Dragon Quest X va enfin conclure son scénario

14 ans ont passé depuis les débuts du MMOsur Wii (depuis sur tout un tas d'autres supports) et alors que plus aucun espoir n'est permis pour une localisation, Square Enix annonce que la huitième extension à venir le 25 juin au Japon marquera la fin de la longue histoire. Les serveurs resteront ouverts pour encore un long moment, et des mises à jour minimes continueront d'occuper la communauté mais une page se tourne pour plusieurs développeurs qui partiront faire on ne sait quoi (des renforts sur, ce serait bien hm?).En passant, que ça râle ou pas,s'autorisera à intégrer une fonctionnalité IA dans sa V8 : en collaboration avec Google Cloud, le MMO intégrera l'IA Gemini pour, à ceux qui le souhaitent, demander de l'aide sur la marche à suivre, particulièrement utile aux yeux des développeurs considérant que beaucoup peuvent se sentir perdus en débutant aujourd'hui un MMO à 14 ans de carrière.(Yuji Horii)Enfin, concernant la version « Chibi Offline », tout porte à croire que Square Enix ne compte pas beaucoup dessus sur la longueur : le titre « solo » a accueilli le contenu de la V2 il y a deux ans, et plus de nouvelles depuis si ce n'est une version mobile.