14 ans après ses débuts, le MMO Dragon Quest X va enfin conclure son scénario

14 ans ont passé depuis les débuts du MMO Dragon Quest X
sur Wii (depuis sur tout un tas d'autres supports) et alors que plus aucun espoir n'est permis pour une localisation, Square Enix annonce que la huitième extension à venir le 25 juin au Japon marquera la fin de la longue histoire. Les serveurs resteront ouverts pour encore un long moment, et des mises à jour minimes continueront d'occuper la communauté mais une page se tourne pour plusieurs développeurs qui partiront faire on ne sait quoi (des renforts sur Dragon Quest XII
, ce serait bien hm?).
En passant, que ça râle ou pas, Dragon Quest X
s'autorisera à intégrer une fonctionnalité IA dans sa V8 : en collaboration avec Google Cloud, le MMO intégrera l'IA Gemini pour, à ceux qui le souhaitent, demander de l'aide sur la marche à suivre, particulièrement utile aux yeux des développeurs considérant que beaucoup peuvent se sentir perdus en débutant aujourd'hui un MMO à 14 ans de carrière.
« L'IA aura un impact extrêmement important sur l'expérience de jeu. Je suis convaincu qu'elle transformera radicalement tous les jeux dans les trois à cinq prochaines années. »
(Yuji Horii)
Enfin, concernant la version « Chibi Offline », tout porte à croire que Square Enix ne compte pas beaucoup dessus sur la longueur : le titre « solo » a accueilli le contenu de la V2 il y a deux ans, et plus de nouvelles depuis si ce n'est une version mobile.
Surtout une franchise aussi artistique vu que c’est Toriyama qui faisait les dessins
J'y ai pensé aussi bordel, faute de trad, laissez une IA in-game faire le taf on prend
Après on ne doutes pas trop qu’à un moment donné Square Enix sera un des premiers à franchir le cap pour la trad par I.A dans leurs jeux.
du coup..... merci ?
fake confirmé
Meme si il ne faudrait pas que ça devienne une habitude de localiser les jeux de cette façon.
D’un côté, c’est génial : ça permettra à tout projet indé ou à des jeux de niche d’être accessibles à tous (comme les oreillettes Bluetooth de traduction qui permettent de traduire des conversations en temps réel).
Mais de l’autre, on risque de perdre presque tout le travail des traducteurs humains. Quand on voit des jeux comme Pokémon Bleu/Rouge, qui ont construit une partie de leur aura sur une traduction française très travaillée et inspirée, ça pose question.