Charts US : la prestation de Resident Evil Requiem, qui ravive la flamme de Resident Evil 2 & 3

C'est l'heure du point US avec le rapport Circana/NPD pour février 2026 où il ressort déjà côté hardware que la PlayStation 5 garde la première place du classement malgré son grand âge (-10 % par rapport à 2025), suivie par la Nintendo Switch 2 dont le parc installé est 45 % supérieur à sa grande sœur sur le même laps de temps (comparo néanmoins biaisé par le mois de lancement). La Xbox Series se contente de la troisième position (-32%) tandis que la Switch 1 fait avec ses 9 ans d'existence (-69%).
Les détails software :
- Pour Resident Evil Requiem
, voir plus bas.
- God of War : Sons of Sparta
(uniquement en dématérialisé) doit faire avec une 14e place et un probable oubli définitif dès le prochain rapport.
- La sortie Steam (et la nouvelle classe) pour Diablo II Resurrected
lui offre un bon boost de ventes, et félicitons également Helldivers II
pour son incroyable endurance (promos + MAJ le mois dernier).
- IMPORTANT : si les performances de Pokopia
seront surveillées lors du prochain bilan, n'attendez rien de Crimson Desert
: Pearl Abyss ne fait pas parti des partenaires de Circana.
MEILLEURES VENTES POUR FÉVRIER 2026
(Pas de données numériques pour Nintendo et Embark, donc Arc Raiders)
(De même pour les indé)
(Classement en revenus générés par ventes)
1. Resident Evil Requiem
(NEW)
2. NBA 2K26
3. Call of Duty : Black Ops 7
4. Minecraft
5. Helldivers II
6. EA Sports FC 26
7. Battlefield 6
8. Madden NFL 26
9. Dragon Quest VII Reimagined
(NEW)
10. Grand Theft Auto V
11. Mario Tennis Fever
(NEW)
12. Red Dead Redemption 2
13. Diablo II Resurrected
14. God of War : Sons of Sparta
(NEW)
15. Ghost of Yotei
16. Forza Horizon 5
17. My Hero Academia : All's Justice
(NEW)
18. Marvel's Spider-Man 2
19. Légendes Pokémon Z-A
20. Resident Evil Generation Pack – Switch 2
(NEW)
Le point Resident Evil Requiem
:
- Meilleur lancement de l'histoire de la série (40 % mieux que Village).
- Avec le Generation Pack, le titre est la deuxième meilleure vente du mois sur Switch 2.
- La PlayStation 5 est le support lead, suivi par le PC.
- Pour l'heure la meilleure vente de l'année aux USA.
Enfin, le titre a accueilli un nouveau public qui n'a pas tardé à se tourner vers les remakes de Resident Evil 2
et Resident Evil 3
. Les deux épisodes sont certes en promo, mais comme vous pouvez le constater avec les graphiques ci-dessous, aucune autre vague de promos, pas même les Humble Bundle, n'a eu un effet aussi important.
MEILLEURES VENTES POUR 2026 - USA
(Pas de données numériques pour Nintendo et Embark, donc Arc Raiders)
(De même pour les indé)
(Classement en revenus générés par ventes)
1. Resident Evil Requiem
(NEW)
2. NBA 2K26
(=)
3. Call of Duty : Black Ops 7
(-2)
4. Madden NFL 26
(-1)
5. Minecraft
(-1)
6. EA Sports FC 26
(=)
7. Battlefield 6
(-2)
8. Grand Theft Auto V
(-1)
9. Red Dead Redemption 2
(Retour)
10. Helldivers II
(Retour)
Helldivers 2 dans le top 5 de février après deux ans ? eh beh
A noter que le Generation Pack s’est mieux vendu que RE9 Switch 2 seul
https://ibb.co/svg3KmG5
Ca demontre que les joueurs Switch 2 préfèrent acheter 3 GKC d’un coup pour decouvrir les episodes qui ne sont pas sorti sur Switch 1 en natif
Je prends un pied pas possible sur cet opus, la maitrise à tous les niveaux
Heureusement que Sony épargnera les joueurs PC de ses croûtes à l'avenir.
On espère un petit succès pour Pragmata maintenant et surtout un bon jeu.
merci Capcom
Après, le jeu est trop chère. Cela aurai été mieux si le jeu avait un prix de 20 euros je pense….