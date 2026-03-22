Charts US : la prestation de Resident Evil Requiem, qui ravive la flamme de Resident Evil 2 & 3

C'est l'heure du point US avec le rapport Circana/NPD pour février 2026 où il ressort déjà côté hardware que la PlayStation 5 garde la première place du classement malgré son grand âge (-10 % par rapport à 2025), suivie par la Nintendo Switch 2 dont le parc installé est 45 % supérieur à sa grande sœur sur le même laps de temps (comparo néanmoins biaisé par le mois de lancement). La Xbox Series se contente de la troisième position (-32%) tandis que la Switch 1 fait avec ses 9 ans d'existence (-69%).Les détails software :- Pour, voir plus bas.(uniquement en dématérialisé) doit faire avec une 14e place et un probable oubli définitif dès le prochain rapport.- La sortie Steam (et la nouvelle classe) pourlui offre un bon boost de ventes, et félicitons égalementpour son incroyable endurance (promos + MAJ le mois dernier).- IMPORTANT : si les performances deseront surveillées lors du prochain bilan, n'attendez rien de: Pearl Abyss ne fait pas parti des partenaires de Circana.1.(NEW)2.3.4.5.6.7.8.9.(NEW)10.11.(NEW)12.13.14.(NEW)15.16.17.(NEW)18.19.20.(NEW)Le point- Meilleur lancement de l'histoire de la série (40 % mieux que Village).- Avec le Generation Pack, le titre est la deuxième meilleure vente du mois sur Switch 2.- La PlayStation 5 est le support lead, suivi par le PC.- Pour l'heure la meilleure vente de l'année aux USA.Enfin, le titre a accueilli un nouveau public qui n'a pas tardé à se tourner vers les remakes deet. Les deux épisodes sont certes en promo, mais comme vous pouvez le constater avec les graphiques ci-dessous, aucune autre vague de promos, pas même les Humble Bundle, n'a eu un effet aussi important.1.(NEW)2.(=)3.(-2)4.(-1)5.(-1)6.(=)7.(-2)8.(-1)9.(Retour)10.(Retour)