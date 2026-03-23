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Nacon : ses trois plus gros studios également placés en cessation de paiement
Les mauvaises nouvelles continuent pour le jeu vidéo français même si l'on reste ici dans la même structure : par l'intermédiaire du podcast Origami, on apprend que suite à la maison-mère Nacon, c'est maintenant leurs trois plus gros studios qui viennent d'être placés en cessation de paiement et sous administration judiciaire par le Tribunal de Commerce de Lille.

Les concernés :

- Cyanide et associés (Styx, Cthulhu : The Cosmic Abyss)
- Spiders (Greedfall II)
- Kylotonn (Test Drive Unlimited : Solar Crown)

Comme souvent dans ce genre de procédure, les risques face à un besoin de financement urgent sont multiples, pouvant aller de licenciements massifs jusqu'à la banqueroute. En bref, une année 2026 qui semble bien compliquée pour le petit éditeur français qui cherche encore sa performance commerciale.
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publié le 23/03/2026 à 17:51 par Gamekyo
commentaires (3)
altendorf publié le 23/03/2026 à 18:04
Je vois bien Focus reprendre les studios
wickette publié le 23/03/2026 à 18:10
jenicris publié le 23/03/2026 à 18:15
L'industrie du JV...
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GreedFall II : The Dying World
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Nom : GreedFall II : The Dying World
Support : PC
Editeur : Nacon
Développeur : Spiders
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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