Le nouveau Xbox Partner Showcase confirmé

Et une confirmation de plus, une ! Xbox n'attendra donc pas la période du Summer Game Fest pour organiser un deuxième événement, actant la tenue d'un Xbox Partner Showcase le 26 mars à 18h00 (heure FR).
Plusieurs jeux tiers seront au programme (avec ou sans Game Pass) et pour l'heure, seuls trois sont officiellement confirmés :
- Stranger Than Heaven
- L'avenir de S.T.A.L.K.E.R. 2
- The Expanse : Osiris Reborn
https://www.youtube.com/watch?v=l1plun37iZ8
- Onimusha (Capcom a teasé des infos "dans les jours à venir)
- Bloober Team qui voulait être présent à un max de showcase tiers
- Half Life 3 évidemment
nicolasgourry
J'étais encore à l'heure d'été
- The Expanse : Osiris Reborn
ok ça me parle là
Je sens que la conférence ne duerea pas longtemps
cyr publié le 23/03/2026 à 15:52
OK.....je m'attendais a un nintendo direct, mais bon a voir.
Pour voir un énième Yoshi qui chie de la laine non merci.
Par contre Onimusha c’est day one donc j’veux voir aucune nouvelle image