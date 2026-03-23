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Le nouveau Xbox Partner Showcase confirmé
Et une confirmation de plus, une ! Xbox n'attendra donc pas la période du Summer Game Fest pour organiser un deuxième événement, actant la tenue d'un Xbox Partner Showcase le 26 mars à 18h00 (heure FR).

Plusieurs jeux tiers seront au programme (avec ou sans Game Pass) et pour l'heure, seuls trois sont officiellement confirmés :

- Stranger Than Heaven
- L'avenir de S.T.A.L.K.E.R. 2
- The Expanse : Osiris Reborn



11
Qui a aimé ?
xynot, nicolasgourry, gameslover, aozora78, kisukesan, tripy73, yanssou, akinen, torotoro59, spartan1985, skuldleif
publié le 23/03/2026 à 13:25 par Gamekyo
commentaires (21)
nicolasgourry publié le 23/03/2026 à 13:33
shanks 19h00 (heure FR), c'est pas 18H00 ?
https://www.youtube.com/watch?v=l1plun37iZ8
shanks publié le 23/03/2026 à 13:35
Possiblement aussi :

- Onimusha (Capcom a teasé des infos "dans les jours à venir)
- Bloober Team qui voulait être présent à un max de showcase tiers
- Half Life 3 évidemment

nicolasgourry
J'étais encore à l'heure d'été
nicolasgourry publié le 23/03/2026 à 13:36
shanks je comprends mieux
negan publié le 23/03/2026 à 13:56
Peu être qu'il y aura TWOUS 2 ou le Remastered du 1
bogsnake publié le 23/03/2026 à 14:06
- Stranger Than Heaven
- The Expanse : Osiris Reborn
ok ça me parle là
rogeraf publié le 23/03/2026 à 14:24
Sympa ces 2 trailers, le jeu Sega ca sent les devs de Yakusa. J'ai jamais compris comment faisaient ces mecs pour sortir quasi 1 jeu par an
yanssou publié le 23/03/2026 à 14:24
Ah enfin Stranger Than Heaven
kisukesan publié le 23/03/2026 à 14:26
shanks nicolasgourry il bluffe fourbement, on n'aura pas encore changé d'heure !
vohmp publié le 23/03/2026 à 14:33
shanks prions un jours il sera là Half life 3
salahkabyle75 publié le 23/03/2026 à 14:47
La conférence sera basé que sur les 3 jeux ou y en aura encore ??

Je sens que la conférence ne duerea pas longtemps
cyr publié le 23/03/2026 à 14:52
OK.....je m'attendais a un nintendo direct, mais bon a voir.
jenicris publié le 23/03/2026 à 14:57
Stranger Than Eaven
negan publié le 23/03/2026 à 14:59
cyr

cyr publié le 23/03/2026 à 15:52
OK.....je m'attendais a un nintendo direct, mais bon a voir.


Pour voir un énième Yoshi qui chie de la laine non merci.
xynot publié le 23/03/2026 à 15:06
salahkabyle75 d'après le blog de Xbox, y'a bien +
akinen publié le 23/03/2026 à 15:11
Stranger than heaven et non (of paradise), je dis oui.

Par contre Onimusha c’est day one donc j’veux voir aucune nouvelle image
cyr publié le 23/03/2026 à 15:14
negan c'est kirby qui chie a tous bord. Pas yoshi.
torotoro59 publié le 23/03/2026 à 15:15
Oooh le menu me plaît beaucoup.
marcelpatulacci publié le 23/03/2026 à 15:51
Oh pinaise moi c'est le Expanse qui me branche
hatwa publié le 23/03/2026 à 16:00
Et Spyro 4 !
cyr publié le 23/03/2026 à 16:41
Par contre l'horaire c'est cool. Ça nous change des rendez vous a minuit pour pas grand chose
choopssunny publié le 23/03/2026 à 18:03
Persona 5 et DMC 6 please
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Stranger Than Heaven
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Nom : Stranger Than Heaven
Support : PC
Editeur : Sega
Développeur : Sega
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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