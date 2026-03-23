Crimson Desert commence déjà à s'améliorer

peut diviser mais il faut reconnaître que les développeurs sont hautement réactifs avec déjà une deuxième mise à jour (hors patch Day One), et si la première servait surtout aux correctifs, la deuxième (1.0.3) améliore sur de nombreux points l'expérience suite aux retours des joueurs depuis le lancement :- Ajout de coffres de rangement (wouhou)- Ajout de points de voyage rapide- Réduction de HP et force de certains boss- Les plats rendent davantage de HP- Le cheval est davantage réactif à vos appels- La gestion de la course+saut a été améliorée- Menus un peu plus fluides- Réduction de la difficulté de certains jeux dont le FOUTU tir à l'arcEt ce n'est évidemment pas terminé : la prochaine MAJ (ou l'une des prochaines) va enfin d'attarder sur les commandes, particulièrement à la manette.