Marvel Tokon : la TEAM Guardians au complet

Le casting de Marvel Tokon : Fighting Souls prend doucement forme avec aujourd'hui la confirmation de Peni Parker, nouvelle preuve que Arc System Works va tenter d'apporter un peu d'originalité au milieu des têtes connues.
Ce personnage permet de constituer la deuxième équipe avec le stage qui va avec, et on imagine que l'EVO Japan (début mai) permettra d'apporter de nouvelles confirmations pour le roster qui sera fait de 20 combattants au lancement le 6 août 2026 (PC/PS5).
sardinecannibale Ce sont les voix original des Jeux et animés au US, donc c'est parfait.
Je ne suis pas fan. À voir s'il y aura une VF. Autrement ce sera en japonais pour moi. J'ai du mal avec l'anglais quand c'est un univers anime un peu déjanté comme ça.
Perso ce sont des personnages américains, leur voix Japonaise me sort toujours de l'immersion .
Gageons pour qu'elle soit de qualité.
thelastone T'inquiète pas que les impacts sont là, le soucis, les soucis résident ailleurs..