Marvel Tokon : la TEAM Guardians au complet

Le casting deprend doucement forme avec aujourd'hui la confirmation de Peni Parker, nouvelle preuve que Arc System Works va tenter d'apporter un peu d'originalité au milieu des têtes connues.Ce personnage permet de constituer la deuxième équipe avec le stage qui va avec, et on imagine que l'EVO Japan (début mai) permettra d'apporter de nouvelles confirmations pour le roster qui sera fait de 20 combattants au lancement le 6 août 2026 (PC/PS5).TEAM Unbreakable X-Men :- Storm- Magik- Danger- WolverineTEAM Guardians :- Spider-Man- Ms. Marvel- Star-Lord- Peni ParkerEn attente (+ rumeurs) :- Captain America- Iron Man- Ghost Rider- Doctor Doom- Magneto- Scarlet Witch