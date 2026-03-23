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Marvel Tokon : la TEAM Guardians au complet
Le casting de Marvel Tokon : Fighting Souls prend doucement forme avec aujourd'hui la confirmation de Peni Parker, nouvelle preuve que Arc System Works va tenter d'apporter un peu d'originalité au milieu des têtes connues.

Ce personnage permet de constituer la deuxième équipe avec le stage qui va avec, et on imagine que l'EVO Japan (début mai) permettra d'apporter de nouvelles confirmations pour le roster qui sera fait de 20 combattants au lancement le 6 août 2026 (PC/PS5).

TEAM Unbreakable X-Men :
- Storm
- Magik
- Danger
- Wolverine

TEAM Guardians :
- Spider-Man
- Ms. Marvel
- Star-Lord
- Peni Parker

En attente (+ rumeurs) :
- Captain America
- Iron Man
- Ghost Rider
- Doctor Doom
- Magneto
- Scarlet Witch

  • Marvel Tokon : la TEAM Guardians au complet
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publié le 23/03/2026 à 09:34 par Gamekyo
commentaires (14)
sardinecannibale publié le 23/03/2026 à 09:48
Ce doublage anglais par contre...
ravyxxs publié le 23/03/2026 à 09:52
Ah ça je savais pas, c'est par équipe

sardinecannibale Ce sont les voix original des Jeux et animés au US, donc c'est parfait.
sardinecannibale publié le 23/03/2026 à 10:00
ravyxxs
Je ne suis pas fan. À voir s'il y aura une VF. Autrement ce sera en japonais pour moi. J'ai du mal avec l'anglais quand c'est un univers anime un peu déjanté comme ça.
ravyxxs publié le 23/03/2026 à 10:29
sardinecannibale Oublie la VF, impossible, par contre oui, de base le jeu je pense par défaut à l'achat, les voix seront en Japonais . Dans les options, tu choisiras quelle personnage a le doublage approprié si tu le désires.

Perso ce sont des personnages américains, leur voix Japonaise me sort toujours de l'immersion .
testament publié le 23/03/2026 à 10:33
c'est vrai qu'il y a pas plus US que Marvel, mais là on a encore cette impression qu'ils lisent leurs textes sans implication émotionnelle
kujotaro publié le 23/03/2026 à 10:51
Le jeu claque de fou. Ça sera day one
rogeraf publié le 23/03/2026 à 11:17
Belle DA, c'est super cool
guiguif publié le 23/03/2026 à 11:18
ravyxxs sardinecannibale Il y aura bien une VF, c'est marqué sur la fiche Steam
sardinecannibale publié le 23/03/2026 à 11:27
guiguif Ok merci pour l'info
Gageons pour qu'elle soit de qualité.
neetsen publié le 23/03/2026 à 12:00
va t'on enfin avoir un jeu de baston avec un vrai contenu solo ?
thelastone publié le 23/03/2026 à 13:34
J'espère un taf sur les impacts on dirait qu'on brasse du vent
ravyxxs publié le 23/03/2026 à 16:26
guiguif WOOOW Premier Vs fighting a intégré ça alors sardinecannibale

thelastone T'inquiète pas que les impacts sont là, le soucis, les soucis résident ailleurs..
thelastone publié le 23/03/2026 à 17:20
Ravyxxs Non ils sont pas là, t'as déjà jouer au autres jeux arcsys ?
guiguif publié le 23/03/2026 à 18:03
ravyxxs Il y a aussi les derniers Mortal Kombat et Injustice.
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Marvel Tokon Fighting Souls
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Nom : Marvel Tokon Fighting Souls
Support : PC
Editeur : PlayStation Studios
Développeur : Arc System Works
Genre : combat
Autres versions : Playstation 5
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