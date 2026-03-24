Dying Light : The Beast termine son suivi avec un tout nouveau mode de jeu

Lancé en septembre dernier,termine son suivi avec un dernier DLC gratuit qui ne fait aucunement les choses à moitié avec un mode de jeu particulier (« Restored Land ») où la totalité du monde sera à votre portée mais de manière persistante : aucune réapparition des zombies ou du loot. En bref, c'est le grand nettoyage et à chaque zone vidée, les « vivants » viendront doucement repeuplés le territoire.Ce mode, prévu ce jeudi 26 mars, ajoutera également des défis motorisés compétitifs et pour les plus fous, une option de mort permanente (un Game Over et c'est foutu).Notons également que le jeu sera réédité sur les différents stores et avec une édition complète incluant tout le contenu sorti depuis le lancement.