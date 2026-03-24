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Dying Light : The Beast termine son suivi avec un tout nouveau mode de jeu
Lancé en septembre dernier, Dying Light : The Beast termine son suivi avec un dernier DLC gratuit qui ne fait aucunement les choses à moitié avec un mode de jeu particulier (« Restored Land ») où la totalité du monde sera à votre portée mais de manière persistante : aucune réapparition des zombies ou du loot. En bref, c'est le grand nettoyage et à chaque zone vidée, les « vivants » viendront doucement repeuplés le territoire.

Ce mode, prévu ce jeudi 26 mars, ajoutera également des défis motorisés compétitifs et pour les plus fous, une option de mort permanente (un Game Over et c'est foutu).

Notons également que le jeu sera réédité sur les différents stores et avec une édition complète incluant tout le contenu sorti depuis le lancement.

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adamjensen, burningcrimson, roivas, osiris67
publié le 24/03/2026 à 08:41 par Gamekyo
commentaires (3)
pcverso publié le 24/03/2026 à 09:10
Sympas ce mode avec la mort permanente en plus
batipou publié le 24/03/2026 à 09:33
J’attends une version boîte. Sinon j’achète pas.
rogeraf publié le 24/03/2026 à 10:52
J'attends une promo mais je le prendrais comme Dying light 1 qui était excellent a l'epoque.
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Fiche descriptif
Dying Light : The Beast
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Nom : Dying Light : The Beast
Support : PC
Editeur : Techland Publishing
Développeur : Techland
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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