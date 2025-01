Game Pass : malgré l'apport de COD Black Ops 6, l'audience peine toujours à décoller Game Pass : malgré l'apport de COD Black Ops 6, l'audience peine toujours à décoller

Comme la plupart, Microsoft fera prochainement le point sur le dernier trimestre 2024 et comme on sait déjà que le rapport n'entrera pas dans le fond avec plein de chiffres, c'est plutôt vers le très renseigné site économique The Information que l'on se tourne pour apprendre que, ô surprise, le Game Pass n'est toujours pas à la fête des audiences.



Un rapport qui permet de découvrir qu'il y a quelques années encore, Satya Nadella pesait sérieusement le pour et le contre entre la fin de ce type de service à abonnement ou une tentative de relance drastique avec des objectifs aujourd'hui potentiellement inatteignables (100 millions d'abonnés d'ici 2030, bonne chance quoi…). Le PDG s'est tourné vers le deuxième choix, d'où les rachats de Zenimax/Bethesda et de Activision Blizzard, pour des résultats toujours pas à la hauteur malgré le renfort de Call of Duty : Black Ops 6. Denny Fish, gestionnaire de portfolio pensant environ 800 millions de dollars d'action chez Microsoft, ne tourne pas autour du pot : « L'effet Activision fut décevant » pour le Game Pass.



Le rapport ajoute que plusieurs éditeurs se montrent réticents à l'idée de proposer un jeu dans le service, peut-être parce que les chèques ne sont plus aussi élevés qu'avant et il est difficile de faire autrement avec une audience stagnante (fameux cercle vicieux), et peut-être aussi du coup qu'il y a davantage de pognon à se faire en se contentant de promotions aussi bien sur Xbox que PC, incluant Steam.