Pas de DLC pour Final Fantasy VII Rebirth Pas de DLC pour Final Fantasy VII Rebirth

Bien du monde chez Square Enix est actuellement au charbon sur la « Partie 3 » de Final Fantasy VII et si nous entendrons parler un jour ou l'autre du portage PC de Rebirth (et peut-être même Xbox, au moins le début quoi…), Naoki Hamaguchi a souhaité préciser un petit point auprès de Daily Star : contrairement à Final Fantasy VII Remake (et son scénario spécial sur Yuffie), il n'y aura pas d'extension pour Rebirth.



La raison est simple : pour le directeur de jeu, les fans veulent avoir la Partie 3 « le plus rapidement possible » donc il est nécessaire de consacrer la totalité des effectifs sur le sujet plutôt que de s'éparpiller pour un simple DLC.



Rappelons qu'aux dernières nouvelles, la Partie 3 est entrée en full-production.