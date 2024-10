Marvel's Spider-Man 2 : toujours pas de DLC, mais déjà une version PC (trailer + date)

Comme on pouvait s'y attendre, le coup des 2 ans d'attente entre les versions PlayStation 5 et PC, c'était un objectif qui n'allait faire que se raccourcir, etincarne un soudain coup d'accélérateur avec une version Steam annoncée pour le 30 janvier 2025. Soit 16 mois 'seulement' après sa sortie PS5.Malheureusement, l'annonce durant la Comic Con de New York n'a pas permis de repartir avec des nouvelles des DLC leakés, mais jamais officialisés.