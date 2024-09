Jason Schreier : chez Guerilla, la priorité est actuellement autour de Horizon Online Jason Schreier : chez Guerilla, la priorité est actuellement autour de Horizon Online

Lors d'un podcast du week-end et plus précisément durant un segment consacré à la franchise phare de Guerilla, Jason Schreier a fait savoir à ceux qui attendent avec impatience « Horizon 3 » (officialisé d'une certaine façon il y a quelques temps) qu'il ne faudra pas avoir peur de l'attente : le prochain jeu de Guerilla serait Horizon Online (ou quel que soit son nom) et le troisième véritable épisode est « probablement encore très loin » d'arriver.



L'insider rajoute que cette tentative multi n'a rien d'étonnant car « l'initiative GAAS de PlayStation n'était pas une blague » et malgré certains échecs (Concord notamment) et des annulation (TLOU Online), ce Horizon Online est un pilier important de la stratégie de Sony et « beaucoup de gens travaillent actuellement dessus ».



Après entre le remaster du premier, le deuxième qui est loin d'être vieux (sans oublier son extension) et le spin-off sauce LEGO, on peut également dire que c'est une bonne chose que le prochain prenne tout son temps pour éviter une saturation.