Officiel : Nintendo Direct demain à 16h00 Officiel : Nintendo Direct demain à 16h00

Il était temps que Nintendo dégaine, car c'est après tout les derniers à le faire dans ce que l'on appelait un temps la période E3 : le dernier Direct de l'histoire de la Switch, c'est pour demain 16h00 et on nous précise BIEN FORT que non, aucune mention de la Switch 2 n'y sera faite.



A la place, la dernière vague de jeux Switch pour les mois à venir, pour tout de même 40 minutes de show, dont des rumeurs autour d'une nouvelle présentation de Dragon Quest III HD. Le reste, nous verrons bien.