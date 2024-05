Ghost of Tsushima s'offre le 4e meilleur lancement PlayStation Studios sur PC Ghost of Tsushima s'offre le 4e meilleur lancement PlayStation Studios sur PC

On ne peut pas faire un Helldivers 2 chaque semaine et la sortie de Ghost of Tsushima : Director's Cut tourne dans les mêmes proportions que les autres AAA solo selon les données de SteamDB, mais on parle néanmoins du 4e meilleur lancement de l'histoire des PS Studios.



(On parle ici de pic d'audience pour chaque jeu, signifiant des ventes en réalité plus élevées, mais cela donne au moins un aperçu)



1. Helldivers II : 458.709

2. God of War : 73.529

3. Marvel's Spider-Man : 66.436

4. Ghost of Tsushima : 59.244

5. Horizon Zero Dawn : 56.557

6. Horizon Forbidden West : 40.462

7. The Last of Us : Part I : 36.496

8. Days Gone : 27.450

9. Marvel's Spider-Man : Miles Morales : 13.539

10. Uncharted : Legacy of Thieves Collection : 10.851





Rappelons qu'une date pour The Last of Us : Part II est toujours attendue sur Steam, et que selon le très renseigné billbil-kun, l'officialisation de God of War Ragnarok ne devrait plus tarder.