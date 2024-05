Helldivers II : après la polémique, Sony annule l'intégration obligatoire du PSN sur PC

Sony comme Arrowhead ne pouvaient faire sourde oreille devant un tel gâchis marketing, alors qu'on parlait de ce qui était pour l'heure le plus gros succès des PS Studios sur PC en seulement quelques semaines : la fameuse MAJ deobligeant l'intégration du PSN sur Steam est finalement annulée quelques heures avant son déploiement. Pas repoussée on précise bien. Juste annulée.Il s'agit néanmoins d'un coup dur pour PlayStation qui comptait sur cette synchronisation pour faire plus joli dans ses données, mais le manque de communication en amont a finalement donné raison à la communauté. Nul doute que la boîte ne se fera pas avoir une deuxième fois, et indique aujourd'hui plus clairement son obligation pour le multi de, prévu le 16 mai sur la plate-forme de Valve.