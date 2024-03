Sony : l'objectif de la techno PSSR, c'est la 4K/120FPS ou 8K/60FPS... mais pas sur PlayStation 5 Pro Sony : l'objectif de la techno PSSR, c'est la 4K/120FPS ou 8K/60FPS... mais pas sur PlayStation 5 Pro

Leaké depuis la semaine dernière, la nouvelle technologie PSSR de PlayStation prochainement intégrée à la PlayStation 5 Pro aura pour but de faciliter grandement l'optimisation envers tous les développeurs pour atteindre un jour les combos 4K/120FPS et 8K/60FPS… mais pas sur PlayStation 5 Pro. Explications.



Selon des documents récupérés par Tom Henderson, ces objectifs ne sont actuellement pas atteignables même en mid-gen (disons les choses concrètement : on parle d'un futur défi pour la PlayStation 6) mais la PS5 Pro va permettre de proposer la technologie à l'avance pour avoir le temps d'être apprivoiser au maximum. L'objectif pour cette dernière serait déjà le 4K/60FPS et le 8K/30FPS, sans pour autant que ce soit pleinement acté pour l'heure.



Les mêmes sources indiquent l'exemple de deux tests internes sur des titres first-party (pas de précisions). Dans le premier cas, un jeu en Performance 1080p/60FPS ou Fidélité 1800p/30FPS sur PS5 pourrait sans aucun mal proposer sur 1440p/60FPS sur PS5 Pro (on ne compte pas le résultat en cas de travail en profondeur sur l'optimisation). Dans le deuxième cas, un titre toujours non nommé pourrait proposer le combo 60FPS + Ray-Tracing (au lieu d'un choix à faire sur PS5), là encore sans gros travail à effectuer.