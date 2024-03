LEAK (billbil-kun) : la baisse de prix temporaire de la PS5 Slim, c'est dans quelques jours LEAK (billbil-kun) : la baisse de prix temporaire de la PS5 Slim, c'est dans quelques jours

On sait que Sony compte sauver les meubles entre ses prévisions fiscales et la réalité du marché (pourtant la console reste un très beau succès) et après une vague de promos pendant noël et la mise en place de la première baisse de prix officielle (mais temporaire) du modèle Slim le mois dernier au Royaume-Uni et en Espagne, Sony va élargir l'offre aux autres pays européens.



L'habituel leaker billbil-kun indique que l'offre sera lancée en France dès le 18 mars, ce qui vous permettra de repartir avec le modèle Slim pour 475€ voire moins en fouillant comme il faut. Pour l'anecdote, en Allemagne, ça va aller jusqu'à rajouter un exemplaire gratuit de Alone in the Dark (le 20 mars).