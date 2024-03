Pendant ce temps, Capcom ne licencie personne et augmente les salaires (+ prime) Pendant ce temps, Capcom ne licencie personne et augmente les salaires (+ prime)

Vous l'avez remarqué : si en occident, ça licencie à tour de bras, le Japon est complètement en dehors du chaos et même si la situation réclame diverses organisations comme chez Bandai Namco et Square Enix, chacun tient à ne pas tomber dans la politique des têtes coupées, et même que certains vont jusqu'à augmenter les salaires de leurs employés pour assurer une bonne entente (et éviter une fuite des talents).



Ce fut le cas il y a quelques mois avec Atlus, et c'est aujourd'hui Capcom qui en fait de même en annonçant une hausse du salaire de base (donc pour les nouveaux et jeunes embauchés) de 25 %, soit 300.000¥ par mois (environ 2000$) au lieu de 235.000 (environ 1560$). Pour les autres, une augmentation de 5 % durant l'année fiscale en plus d'une prime spéciale pour tous.



Bon élève, Capcom avait déjà augmenté les salaires en 2022 tout en mettant en place un système de primes plus étroitement lié aux performances commerciales de la boîte.