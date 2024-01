Bloomberg : Embracer licencie chez Eidos Montréal et annule le prochain Deus Ex Bloomberg : Embracer licencie chez Eidos Montréal et annule le prochain Deus Ex

Vous étiez impatients de retrouver la franchise Deus Ex ? Ce serait oublié que Eidos Montréal a été racheté par Embracer et pour x raisons, en tout cas apparemment pour réduire les frais, apprenez que le nouvel épisode de la franchise vient d'être annulé après deux ans de chantier (la full-prod devait être lancée cette année).



L'information vient d'être rapportée par Bloomberg et ses sources, ajoutant pour bien enfoncer le clou que le studio sera victime de plusieurs licenciements. Seule bonne nouvelle : Eidos reste en vie, et va désormais travailler sur une nouvelle licence.